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停車場弊案藍批做賊喊抓賊 前基市府駁執迷不悟

中央社／ 基隆3日電

基隆市府賀姓技正涉案遭起訴，市議員韓世昱今天說，涉犯期間在前市府，前市府發言人游本明卻要市長謝國樑道歉，做賊喊抓賊。游本明說，國民黨還執迷不悟非常可悲，難怪謝國樑面臨被罷免。

基隆地檢署偵辦東岸立體停車場及信二立體停車場弊案，日前依公務員洩漏國防以外秘密文書罪，起訴基隆市政府賀姓技正。國民黨基隆市議員韓世昱今天在記者會表示，賀姓技正歷經5任市長，涉犯期間是在前基隆市長林右昌任內，游本明卻要謝國樑道歉，根本是做賊喊抓賊。

韓世昱說，林右昌應該出來講清楚，但很遺憾，民進黨一貫甩鍋、抹黑的習慣依舊未改，不針對事件解釋，只會轉移焦點、抹黑他人。賀姓技正在多名市長任內都沒違法疑慮，卻涉在林右昌任內違法，正所謂上行下效，合理懷疑是否有上位的長官授意，下位的人才敢做出如此荒誕的行為。

他表示，除東岸停車場及信二停車場案外，林右昌任內發包的基隆市立田徑場重建工程，監造單位也有疑似材料綁標問題；此外，田寮河旁的礫間處理廠處理廢水量並未達到合約標準，當初花上億元是為了市民生活，還是為消化前瞻基礎建設計畫預算。

對此，游本明指出，東岸商場發生爭議是半夜破門而入的謝國樑，不是把廢墟改造成亮點建設的林右昌；至於信二停車場案，檢察官日前已偵結起訴，請問國民黨是活在異世界嗎。

游本明說，基隆市立田徑場工程就是因為林市府團隊負責任，才會在發現廠商不適合後，立刻解約並重新招標；至於礫間處理廠，林市府爭取中央預算還要被質疑，拜託國民黨議員不要再秀下限，還是好好監督謝國樑到底爭取多少中央補助款。

林右昌 謝國樑

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