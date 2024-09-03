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太平洋、秀姑巒溪口為背景 豐濱音樂市集9月14日登場

中央社／ 花蓮縣3日電

花蓮豐濱鄉公所與在地團體共同舉辦「豐濱Romadiw」x「老闆！來串生活」河口音樂市集，9月14日在靜浦部落登場，提供免費接駁車120個名額，5日上午10時開放網路報名。

豐濱鄉公所今天表示，活動邀請歌手王宏恩、MATZKA等藝人，以太平洋、秀姑巒溪河口為背景搭建舞台，遼闊的活動腹地，觀眾可以席地而坐聽音樂，同時適合全家大小出遊，活動現場還有35攤東海岸「擺爛市集」，邀請民眾一起共度「溪式擺爛」假期。

豐濱鄉長邱福順表示，不受地震和颱風影響，暑假期間鄉內各部落的豐年祭照常舉行，接下來還有中秋節晚會、豐濱Romadiw第2場次等活動，從盛夏到初秋接力展現豐濱的韌性及活潑。

豐濱鄉公所說明，活動當天安排免費接駁車，下午2時30分在花蓮轉運站上車，沿路停靠北回歸線碑、靜浦村太陽廣場休息拍照，再送抵活動會場；返程則直達花蓮轉運站。車輛供120名遊客搭乘，將自5日上午10時開放報名登記，連結網址公告在豐濱鄉公所臉書，登記至150名即關閉連結，後續將以系統受理時間排序，第121至150為候補。歡迎大家14日搭乘免費接駁車到豐濱聽歌、逛市集。

中秋節 花蓮 音樂

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