去年繩結鬆開滑落…今年重奪頭城搶孤冠軍 他喊討回來了
宜蘭頭城搶孤昨夜落幕，松欣營造隊翻棚時排在第三，攀爬孤棧時逆轉奪冠，攻旗手李東益振臂高喊「討回來了！」去年他參賽時也是擔任攻旗手，原本在攀爬孤柱時一路領先，接近翻棚時卻因繩結鬆開滑落，與冠軍施之交臂，今年再次上演逆轉情節，卻是截然不同的結局，滋味格外甜美。
今年頭城搶孤可謂一波三折，賽前12支隊伍中有7支隊伍在領隊會議聲明棄賽，遭大會決議除名，經過2天重新報名，補滿12隊，卻也傳出「棄賽隊伍換名借屍還魂」的爭議；昨夜比賽中，新樂園隊與易昌建設隊前期互換領先陸續翻棚，卻都在攀爬孤棧時被安全繩卡住，反而讓松欣營造後來居上。
松欣營造的攻旗手是40歲的李東易，從事鐵工，過去曾4度參賽，2019年也拿下冠軍，經歷疫情停辦3年，去年重新參賽志在連霸，攀爬孤柱時一路領先，接近翻棚時疑似視角的繩結沒有綁緊鬆開滑落，他咬牙再上，想不到繩結第二次鬆開，只能眼睜睜看著別人奪冠。
「今年討回來了，很開心啊！」李東益說，今年練得更勤，得到了想要的名次，攀爬孤棧時並沒有發現自己正在逆轉，只想著不要浪費時間一路往上，鋸下順風旗下來才知道奪冠了。松欣營造領隊莊漢銘表示，他們是原本報名沒有棄賽的5隊之一，一直都有一起練習、比賽，今年可以算是重新組隊後首冠。
奪下第二名的易昌建設攻旗手是35歲的李育任，今年第4次參賽，前2次都有殺進前三，去年卻被判失格，今年拿下第二「還算滿意」；值得一提的是，他目前在中華郵政公司擔任郵務員，負責投遞礁溪的信件，這2個月利用晚上練習，從6點半練到8、9點，奪下亞軍也算是「討回來了」。
個人飯棚賽的冠軍則是烏石港福德廟隊的林建良，今年42歲，已經記不清楚自己參賽幾次，曾在2015、2016年連續稱霸飯棚賽，今年重返飯棚就奪冠，雖然嘴上說著「沒什麼」、「不要問我啦」，臉上洋溢的笑容仍能看出奪得第三冠對他意義非凡。
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