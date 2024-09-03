頭城搶孤落幕 松欣營造逆轉奪冠半小時鋸下順風旗

宜蘭年度民俗盛事頭城搶孤昨（2）日夜裡落幕，12支隊伍齊聚搶孤民俗園區，在數千人見證下同台較技。眾所矚目的團體孤棚賽，松欣營造的攻旗手在攀爬孤柱階段並不占先，第3個翻上孤棚，穩扎穩打攀上孤棧，逆轉成為第一支鋸下順風旗的隊伍。

今年頭城搶孤眾星雲集，下午7時許澎恰恰、許效舜、苗可麗主持的超級夜總會在園區登場，輪番邀請歌星演唱，也吸引超過5000人進入會場；9時過後，縣長林姿妙、立法委員陳俊宇、頭城鎮長蔡文益、礁溪鄉長張永德等人陸續抵達會場，10時半許選手宣誓，11時鳴鑼開賽。

率先較技的是參與個人飯棚賽的10名選手，飯棚賽雖被視為團體孤棚賽的暖身，攀上飯棚也可獲得5萬元，冠軍更是能拿到1台32吋電視，來自非洲史瓦濟蘭與法國的2名外國選手也投入比賽；來自烏石港福德廟隊的林建良24秒翻上飯棚，搶先鋸下順風旗奪下個人賽冠軍。

來到大會焦點團體孤棚賽，晚上11時15分比賽開始，第2柱的新樂園不動產與第6柱的易昌建設互有領先，11時半許新樂園不動產率先翻上孤棚，不到2分鐘後易昌建設也翻棚成功，又過了約5分鐘第12柱的松欣營造才翻棚，新樂園與易昌都已經爬到孤棧的一半了。

誰能想到，比賽在孤棧階段發生大逆轉，先攀上獎金最高的拔雅里孤棧的新樂園安全繩卡住，無法繼續攀爬，索性拆到安全繩卻被告知犯規，只好往下重綁；攀爬獎金次高的大坑罟孤棧的易昌建設，也因因為安全繩問題上上下下，最後反而由攀爬中崙里孤棧的松欣營造，在11時46分第一個鋸下順風旗。

奪冠的松欣營造贏得冠軍獎金15萬元，隨後又鋸下大小金面孤棧的順風旗，拿下基本獎金10萬元與加碼獎金11萬餘元；排名第二的易昌建設獲得亞軍10萬元，也鋸下竹安孤棧，獲得基本獎金10萬元與加碼獎金15萬餘元；新樂園雖然從第一掉到第三，但鋸下的拔雅里風神棧獎金最高，加碼金就有11萬元，還能獲得同樣價值不斐的加碼珠寶。