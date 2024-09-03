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汙染整治5年 綠島加油站解除列管
中油台東綠島漁港加油站6年前油槽破裂，約3700公升汽油滲漏至土壤及地下水，地下水檢出含苯、甲苯、甲基第三丁基醚等化學物質，其中苯超標達294倍，公告為汙染整治場址。環保局表示，中油5年投入2700萬元整治，7月驗證通過，宣布解除汙染整治、控制場址及汙染管制區域列管。
2018年7月漁港加油站油槽破裂，95無鉛汽油滲漏，地下水檢驗出苯、總石油碳氫化合物、甲基第三丁基醚、甲苯及萘等5項超標。
環保局說，當年中油通報汽油洩漏後啟動緊急應變調查汙染，同年10月11日公告為地下水汙染控制場址及地下水汙染管制區，12月25日環保署（已更名環境部）公告為地下水汙染整治場址。
發生漏油後，中油遭罰，縣府也要求業者定期監測申報並落實自主管理，整治期間邀集專家學者召開會議，督促改善及預防二次汙染。中油依核定期程完成改善，7月驗證合格，改善歷時5年，總整治花費2700萬元。
環保局水質保護科強調，目前汙染區水質檢測數值皆已合乎標準，接下來還要監測2年，且定期執行土壤與地下水採樣檢測，若又出現異常，將再度啟動列管。
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