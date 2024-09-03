五月天花蓮開唱 旅宿傳哄抬房價

樂團五月天宣布11月2、3日在花蓮辦公益演唱會，11月首周末花蓮旅宿住房率跟著上升，平均破7成，近日卻傳出部分業者趁機哄抬房價，觀光處表示，若發現屬實，最高開罰5萬元。花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，首周末東大門附近住房率逾9成，現在還有空房漲價1成5至2成，呼籲業者勿抬價，以免受罰。

五月天11月將在花蓮舉辦「Just Love It！」公益演唱會，不少粉絲陸續訂房，為花蓮震後低迷已久的住房率注入活水。不過，有部分旅宿業者在演唱會消息曝光後趁機哄抬房價。

張琄菡指出，現在觀察訂房網站，發現已有抬價狀況，尤其現在還有空房的旅宿漲價達到1成5至2成，勸導公會旅宿業者不要隨意哄抬價格，以免受罰。11月首周周末花蓮市住房率有6至7成，靠近演唱會舉辦東大門廣場附近超過9成，為花蓮觀光注入強心針。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，目前11月住宿詢問度很高，也接到不少訂單，全縣住房率逾3成，11月首周末東大門夜市附近幾乎滿房。協會已在網站及社群群組告知會員，依當初定價收費，不可惡意哄抬價格，協會不容許類似事情發生。

觀光處長余明勳表示，即便地震後全縣住房率低迷，不代表業者可藉機哄抬價格，在演唱會期間房間供不應求情況下，也不應恣意調高價格，將嚴格監控市場，確保所有業者遵守規範，提供合理價格和優質服務。

他說，如查獲旅宿業向旅客收取的房費高於報備房價，將依違反「旅館業管理規則」第21條規定論處，並依超過報備房價額度，處1萬至5萬元不等罰鍰，對於已預收訂房或確認訂房的業者，也應依約定內容保留房間，不得任意變更。