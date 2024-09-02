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宜蘭市公所630萬元打造2歲幼幼新生班設施全換新 師生比1:6
幼兒園照顧3至6歲、托嬰中心照顧2歲以下，2歲至3歲的孩子形成照顧缺口。宜蘭市公所1年半來增加3所2歲幼幼專班，最近再添一所「新生分班」，裡面設施新穎、防撞設計桌椅、主題學習區、毛絨絨的地毯超療癒，孩子忍不住想躺下去翻滾。
宜蘭市公所斥資630萬元進行「新生分班」建築物耐震補強及重新設計、規劃教室空間，符合幼幼班專用設施，經過半年的耐震補強工程後再接續2個月更換設備，教學環境煥然一新，室內採光充足，這兩天家長帶著幼兒來上課，感到踏實放心。
軟體方面，一般2歲幼幼專班的正常師生比是一比八，1位教保員照顧8個小小孩，市長陳美玲要求完善照顧採用一 比六，1位教保員照顧6個小小孩做配比，而且為配合雙薪家庭托育需求，今年暑期就推動加托照顧服務，導入音樂律動、安全宣導等多元課程，家長反應熱烈且讚許。
市長陳美玲上任後大力推動宜蘭市幼2歲專班，112年2月至113年2月陸續成立本園班、金六結分班、東園分班，這學年又整修完成「新生分班」加入，這4個幼幼專班都滿招，辦學績效獲肯定。
陳美玲說，面臨少子化，幼兒教育向下扎根更重要，市公所努力提供良好托育環境及增加公共化托育名額，設施環境及教學資源升級，幼幼班報名炙手可熱，今天開學，市公所特別為新生準備書包與文具用品作為入學禮，祝福孩子們展開精彩校園生活。
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