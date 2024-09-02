花蓮市民小巴開駛 7路線滿足公運路網及主題需求

公共運輸更精準滿足民眾需求，花蓮縣政府以公運路網及主題需求的雙概念，首次試辦花蓮市民小巴，共開駛7條市區路線，縣政府今天率小巴新車在花蓮轉運站正式啟動。

花蓮縣政府建設處表示，花蓮市民小巴推出7條試辦路線，包含補足國福社區的民行需求及國風地區的就學路網，並提供照護醫療、學子補習及主題觀光等路線。每條路線及站點的設計都希望能縮短民眾搭乘時間，提供更便利的公共運輸。

花蓮縣政府建設處指出，為能在狹窄花蓮市區道路提供更精準公運服務，市民小巴為7人座車，車身印有「市民小巴」及路線編號字樣，識別清楚容易；試辦路線不僅補足花蓮市區公運路網不足，也提供市區環線及主題觀光的公運服務，共有7條路線，分別為「國福社區線」為1號線、「國風就學線」為2號線、「民國就學線」3號線、「洽公直達線」5號線、「醫療照護線」6號線、「市區夜環線」7號線，涵蓋地理位置偏遠、學區路幅狹小、機關洽公、串聯各大診所及醫院、熱門景點及商圈等。

另外還規劃「行動遊花蓮」的預約路線，讓旅客能更方便的到處體驗花蓮市區人文風情，由於運能有限，採預約方式，旅客可及早以客服專線或至「Hualien Yo真行」網站預約，提早規劃行程。

花蓮縣政府表示，持續往智慧交通邁進，「花蓮市民小巴」不收現金，民眾只要持電子票證悠遊卡、VISA、Master、JCB、銀聯信用卡或以line pay、街口、悠遊付、pi拍錢包多元電子支付皆能輕易乘車，也可先至「Hualien Yo真行」網站訂票支付，取得QR乘車碼即可上車。

為鼓勵搭乘，民眾可在車上索取集點卡，9月30日前每趟即可累積1點，集滿10點可至花蓮轉運站兌換精美禮品1份，限量100份，集點卡兌換至113年10月6日止。