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影／頭城搶孤13棧加碼獎列最高機密 傳出「風神棧」送珠寶掀熱議
宜蘭頭城搶孤活動今晚登場，除了爬上孤柱翻上孤棚前3名隊伍有獎金，每支孤棧的「加碼」獎金更誘人，下午傳出拔雅里「風神棧」加碼獎是一顆「珠寶」。頭城鎮中元祭典協會理事長簡英俊表示，各里把加碼多少獎金或送珠寶列為最高機密，賽前才會公布，拔雅里有里民在外國經營珠寶生意，加碼送珠寶是有可能的。
孤柱加上孤棧10層樓高的搶孤競賽是今晚重頭戲，孤棚平台豎立的13支孤棧頂端各有順風旗，割下1支順風旗基本獎金5萬元，而各里對於自己立的孤棧還會有「加碼獎」。
去年加碼獎金最高是港口里天官首「港口棧」14萬600元，其次是拔雅里「風神棧」13萬元，大小金面棧12.8萬元，元祖武陵棧11萬元，其餘各棧2萬元至5萬元不等，主辦單位立的肉棧及魚棧沒有加碼獎，只有基本獎金5萬元。
各里把加碼獎金列為最高機密，連主辦單位人員都不清楚那支孤棧的加碼金最高，不過今天下午傳出拔雅里除了獎金，還要送珠寶，一時造成熱烈論與轟動。
中元祭典協會理事長簡英俊表示，大家都志在必得，賽事精彩可期，拔雅里是否加碼送珠寶，他真的不清楚，今晚開賽前一定會公布，由於拔雅里有里民在國外經營珠寶生意，做的很成功，加碼珠寶或哪一種寶石是有可能的，一切就看晚間公布結果。
統計今年爬上孤棚的前3名獎金15萬元、10萬及5萬元，每割1支孤棧順風旗基金獎金5萬元，每位選手最多割2支，若再加上各棧的加碼獎金，這次賽事的總獎金超過150萬元，成為兵家必爭的最大誘因。
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