28歲青年用疫後方案 進人氣居酒屋當助理廚師重回職場

勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」延長實施至今年底，基隆市28歲「小偉」運用這項方案，在基隆就業中心協助下，獲得人氣居酒屋廚師助理工作，踏上餐飲職人之路。就業中心鼓勵失待業民眾，利用這項專案進入職場，開啟新的人生。

基隆就業中心今天表示，隨著新興產業迅速崛起，勞動市場結構產生變化，餐飲與旅宿業面臨人力短缺困境。勞動部因應這個挑戰，推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，鼓勵求職者投入相關產業，提供每月最高1.3萬元就業獎勵金，最長可領12個月。

就讀大學主修餐旅管理的小偉，畢業後投入餐飲業工作，但當疫情來襲時，小偉的工作與收入變得極不穩定，不得不選擇離職。因為接續的幾個工作都不穩定，因此到基隆就業中心尋求協助。

就服員與小偉深度諮詢後，發現小偉剛從新竹搬到基隆，雖然擁有餐飲服務經驗，但面對全新的陌生環境，找新工作時感到困難重重，對未來的職涯充滿不安。

就服員觀察他對餐飲業仍然充滿熱情，認為適用「疫後改善缺工擴大就業方案」，帶領小偉依中心商圈地圖，走訪廟口夜市、八斗子和正濱漁港，並結合職缺表尋找就業機會，成功應聘上基隆打卡名店「擇食居酒屋」廚師助理。

小偉重入職場後，從基本清潔、食材準備到烹飪都一絲不苟，專業且認真的態度很快得到老闆的賞識，有意培養他成為分店的儲備幹部。

勞動部勞動力發展署北分署表示，依照疫後改善缺工擴大就業方案規定，只要經公立就服機構推介成功就業滿30日，一般身分勞工可領取每月6000元就業獎勵，中高齡等特定對象勞工每月可領取1萬元。工作地點位於偏遠地區，每月再加碼3000元，最長發給12個月。