綠島加油站滲漏導致地下水含苯 整治5年解除列管

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
中油綠島漁港加油站2018年發生漏油事件，整治期間定期邀集專家學者召開會議，圖為工作人員採樣送驗。圖／台東縣環保局提供
中油綠島漁港加油站2018年發生漏油事件，整治期間定期邀集專家學者召開會議，圖為工作人員採樣送驗。圖／台東縣環保局提供

台灣中油綠島漁港加油站2018年發生漏油事件，約3700公升汽油滲漏至土壤及地下水，地下水含苯、甲苯、甲基第三丁基醚等化學物質，其中苯超標達294倍之多，被縣府公告為汙染整治場址。環保局表示，中油公司5年投入2700萬元整治，7月驗證通過，解除汙染整治、控制場址及汙染管制區域列管。

漁港加油站當年發生油槽破裂，95無鉛汽油滲漏2至3天，約3700公升汽油滲透到土壤及地下水，當時檢測發現，土壤檢測未超過管制標準，不過地下水卻有苯、總石油碳氫化合物、甲基第三丁基醚、甲苯及萘等5項化學物質超標。

環保局指出，當年中油公司通報汽油洩漏後啟動緊急應變調查汙染情形，同年10月11日公告為地下水汙染控制場址及地下水汙染管制區，並於同年12月25日由環保署（已更名環境部）公告為地下水汙染整治場址。

漏油事件發生後，中油公司遭罰，台東縣府也要求業者定期監測申報並落實自主管理，整治期間定期邀集專家學者召開會議，督促改善及預防二次污染。中油公司依核定期程完成改善，7 月驗證合格，整個改善過程歷時5年，總整治費用花費約2700萬元。

環保局水質保護科強調，接下來加油站還要接受2年控管，定期執行土壤與地下水採樣檢測，若再出現異常，會再度納入汙染區啟動列管。

中油綠島漁港加油站2018年發生漏油事件，縣府環保局在整治期間定期邀集專家學者召開會議，圖為工作人員採樣送驗。圖／台東縣環保局提供
中油綠島漁港加油站2018年發生漏油事件，縣府環保局在整治期間定期邀集專家學者召開會議，圖為工作人員採樣送驗。圖／台東縣環保局提供
中油綠島漁港加油站2018年發生漏油事件，整治期間定期邀集專家學者召開會議，圖為工作人員採樣送驗。圖／台東縣環保局提供
中油綠島漁港加油站2018年發生漏油事件，整治期間定期邀集專家學者召開會議，圖為工作人員採樣送驗。圖／台東縣環保局提供

中油 地下水 環保局

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