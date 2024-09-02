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五月天花蓮開唱傳旅宿哄抬房價 縣府打擊不肖業者

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
樂團五月天11月在花蓮舉辦公益演唱會，近日卻傳出有部分業者趁機哄抬房價，縣府觀光處將嚴格取締，最高可開罰業者5萬元罰鍰。圖為飯店房間示意圖。記者王思慧／攝影
樂團五月天11月在花蓮舉辦公益演唱會，近日卻傳出有部分業者趁機哄抬房價，縣府觀光處將嚴格取締，最高可開罰業者5萬元罰鍰。圖為飯店房間示意圖。記者王思慧／攝影

樂團五月天宣布11月在花蓮舉辦公益演唱會，花蓮縣旅宿住房率跟著上升突破7成，但近日卻傳出有部分業者趁機哄抬房價，除了縣內旅宿相關協會加強向會員宣導勿惡意漲價，縣府觀光處也祭出嚴厲取締，若發現調高住宿費用行為，最高可開罰業者5萬元罰鍰。

五月天11月將在花蓮舉辦「Just Love It！」公益演唱會，不少粉絲陸續預約訂房。花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾表示，目前11月住宿詢問度很高，也接到不少訂單；花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，11月每周末的住房率大概7成，首周因有媒體曝光演唱會日期，住房率超過9成。

不過，縣府發現部分旅宿業者在演唱會消息曝光後趁機哄抬房價。觀光處長余明勳表示，即便地震後全縣住房率低迷，不代表業者可藉機哄抬價格，甚至在演唱會期間房間供不應求的情況下，也不應恣意調高價格，將嚴格監控市場，確保所有業者遵守規範，提供合理的價格和優質的服務。

他說，如經查獲旅宿業向旅客收取的房費高於報備房價，將依違反「旅館業管理規則」第21條規定論處，並依超過報備房價額度，處1萬元至5萬元不等罰鍰，對於已預收訂房或確認訂房的業者，也應依約定內容保留房間，不得任意變更。同時提醒遊客，訂房前先查詢該旅館是否為合法旅館業，及其報備房價與售價是否有落差。

張琄菡表示，旅館公會近期已向會員勸導勿任意哄抬價格，勿讓五月天的美意留下遺憾；林徐則鈾也說，協會已在網站及社群群組告知會員，應依當初定價收費，不可惡意哄抬價格，且協會也不容許類似的事情發生。

另外，縣府為在五月天演唱會期間創造加乘效益，近日召集旅宿業者座談，討論期間如何提升觀光服務，包括加強伴手禮或商品通路、提供更多旅遊資訊、加強交通接駁服務、推出優惠活動等，確保遊客在花蓮的旅程愉快且難忘。

演唱會 花蓮 訂房

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