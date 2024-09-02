回響／基隆役政公園武器將還軍方恐報廢 不捨聲起盼留

全國第一座有陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園將熄燈，本報今報導確定將移除，年底前歸還軍方，軍方表示將依規定報廢、拆解並標售。議員陳員說，如果是要拆除報廢相當可惜，在還沒有完整規畫有去處時，不如暫時保留。市府說，現地將重規畫整建，提供更優質休憩環境。

民政處今天確認，拆除陳展武器共有8件，包括空軍F104星式戰鬥機、勝利女神飛彈；陸軍M48A3戰車；海軍5吋砲、桅杆、車葉、海錨及LVT-P5裝甲車。

陳宜說，役政公園有很多戰機、坦克車等很多退役的武器，有很多阿公阿嬤會帶著孫子來看，「我帶你們來看飛機」，如今市府要移除相當可惜，這裡除了在地人會來，觀光客和軍事迷也會來，移走少了一處遊客來拍照打卡的觀光亮點。

陳宜表示，要移到哪裡現在並不清楚，軍方也表明可能就會報廢了，如果是這樣相當可惜，在還沒有完整規畫有去處時，不如暫時保留。

「拆掉了很可惜，來跟飛機照相是大家小時的記憶。」今天到現場運動的一名婦人說。

市府民政處邱役科長郭鴻章表示，自民國88年於中正公園梅園區域，陳展陸、海、空軍武器裝備迄今，市府每年定期維護，仍無法抵擋基隆多雨潮濕等狀況，多年來，陳展武器多處鏽蝕嚴重，威脅來公園及路過人車安全。

郭鴻章說，市府正籌措經費及接洽國軍相關單位進行拆除歸還等行政作業，等完成各式陳展武器移除後，原址市府另行整體重新規畫整建，提供市民朋友更優質休憩環境。

役政公園具百歷史價值的「阿姆斯托朗後膛8吋砲」，為具文資身分的一般古物，則在現場現地保留。但未來希望移置室內空間，避免繼續鏽蝕下去，因具有歷史的價值及意義，盼完整保留下來。