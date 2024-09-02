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「關鬼門」頭城搶孤今晚登場12隊較勁 孤棧10層樓高立好立滿

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
農曆7月「關鬼門」，頭城搶孤今天晚間登場，主辦單位出動大卡車及吊車，陸續把13支孤棧吊掛立於孤棚，做好賽事準備。記者戴永華／攝影
農曆7月「關鬼門」，頭城搶孤今天晚間登場，主辦單位出動大卡車及吊車，陸續把13支孤棧吊掛立於孤棚，做好賽事準備。記者戴永華／攝影

農曆7月「關鬼門」，宜蘭頭城搶孤活動今晚登場，上午進行立孤棧儀式，13支孤棧陸續吊掛立在孤棚上。晚間11點開賽，各隊選手攀爬塗滿牛油的孤柱到孤棚後，再爬一支支綁好魚、肉或米粉祭品的孤棧，割下各棧的順風旗就有基本獎金5萬，另有「加碼獎」。這項競賽考驗體力與策略，最早爬上孤棚的選手不見得會拿到最高總獎金。

頭城搶孤分成「飯棚」和「孤棚」，棚上分別立有飯棧與孤棧，前者是規模較小的個人熱身賽，飯柱約2層樓高；後者搶孤棚才是是重頭戲，地面立有16支孤柱約4層樓高、孤棚上有13支孤棧，從孤棧頂端距離地面約10層樓高，因應賽事進行，頭城鎮中元祭典協會今天進行立孤棧。

主辦單位表示， 11點先進行搶飯棚，今年10人參賽，其中包括非洲史瓦濟蘭及法國2名外籍選手；11點15分進入搶孤棚，今年雖有7隊棄賽風波，後來另有隊伍遞補，全部12支隊伍較勁，每隊5人團體賽，最快爬上塗滿牛油的孤柱及翻上孤棚者，冠軍獎金20萬，接著選割棚上13支孤棧的順風旗，割下1面順風旗基本獎金5萬元，另有「加碼獎」。

各孤棧「加碼獎」今晚賽事前才會公布，最高的孤棧有可能10幾萬元。根據以往參賽隊伍表示，前半段爬孤柱是考驗體力，後半段如何選對棧割下順風旗，才是考驗競賽策略，各隊屆時下的孤棧指令要正確，不見得第一名爬上去隊伍，最後獲得的總獎金最高，。

頭城鎮各里聯合製作13支孤棧，通常拔雅里的風神棧與大小金面棧的孤棧高度最高，加碼獎金也最高，但二支棧的攀爬難易度不同，中崙里的孤棧獎金也高，但棧上綁螃蟹不見得好爬。去年某家公司派出2隊共割下5支孤棧的順風旗，雖不是最早爬上孤棚冠軍，但這2隊抱走總獎金70幾萬元，成為最大贏家。

農曆7月「關鬼門」，頭城搶孤今天晚間登場，主辦單位白天進行立孤棧儀式，圖為綁滿米粉包的孤棧。記者戴永華／攝影
農曆7月「關鬼門」，頭城搶孤今天晚間登場，主辦單位白天進行立孤棧儀式，圖為綁滿米粉包的孤棧。記者戴永華／攝影
頭城鎮港口里製作的孤棧，透過吊車吊掛上孤棚。記者戴永華／攝影
頭城鎮港口里製作的孤棧，透過吊車吊掛上孤棚。記者戴永華／攝影
農曆7月「關鬼門」，頭城搶孤今天晚間登場，主辦單位白天進行立孤棧儀式，圖為綁滿臘肉的孤棧。記者戴永華／攝影
農曆7月「關鬼門」，頭城搶孤今天晚間登場，主辦單位白天進行立孤棧儀式，圖為綁滿臘肉的孤棧。記者戴永華／攝影
農曆7月「關鬼門」，頭城搶孤今晚登場，預計晚間11點開賽。主辦單位白天進行立孤棧，一旁立有單支飯棧的是飯棚。記者戴永華／攝影
農曆7月「關鬼門」，頭城搶孤今晚登場，預計晚間11點開賽。主辦單位白天進行立孤棧，一旁立有單支飯棧的是飯棚。記者戴永華／攝影
農曆7月「關鬼門」，頭城搶孤今晚11點登場，12支隊伍較勁。主辦單位白天進行立孤棧儀式。記者戴永華／攝影
農曆7月「關鬼門」，頭城搶孤今晚11點登場，12支隊伍較勁。主辦單位白天進行立孤棧儀式。記者戴永華／攝影

史瓦濟蘭 搶孤 螃蟹

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