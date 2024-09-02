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基隆役政公園 8件陳展武器鏽蝕嚴重將拆還國軍

中央社／ 基隆2日電

全國首座結合陸海空三軍除役武器的役政公園，陳展武器至今已20餘年，因基隆市多雨潮濕，武器多處鏽蝕嚴重，市府規劃將8件武器拆除後歸還國軍，目標年底前拆除完畢。

基隆市政府民政處兵役科長郭鴻章今天表示，雖市府每年定期維護，仍無法抵擋多雨潮濕等因素，多年來，各式陳展武器多處鏽蝕嚴重，考量路過人車安全，市府現正籌措經費，並接洽國軍相關單位進行拆除歸還等行政作業。

郭鴻章說，這次預計拆除陳展武器，包括陸軍的M48A3戰車，海軍的5吋艦砲、桅桿、船錨及LVTP－5裝甲車，及空軍F104G星式戰鬥機、勝利女神飛彈共8件，原址市府將另行整體重新規劃整建，提供市民更優質休憩環境。

至於役政公園最具歷史價值的「阿姆斯脫朗後膛8吋炮」，郭鴻章表示，此炮為清末劉銘傳任台灣巡撫時，鑑於清法戰爭對基隆防禦的不足，向英國訂購31門後膛炮，此炮是其中之一，炮口內徑8英吋，有效射程5公里，全長5.55公尺，重12公噸，膛線左旋。

郭鴻章說，此炮為全台目前所保存兵器類中，炮體及炮架形式構造最完整的火炮，保存至今超過百年，民國101年登錄為基隆市一般古物，未來希望能移置室內空間，避免持續鏽蝕，因具有歷史價值，市府盼能完整保留。

國軍 基隆 飛彈

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