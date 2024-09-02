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五月天11月花蓮開唱 不肖旅宿哄抬房價縣府嚴格取締

中央社／ 花蓮縣2日電

樂團五月天將於11月在花蓮舉辦Just Love It!公益演唱會，縣府觀光處發現有部分業者住宿廣告趁機哄抬房價，縣府將加強監督旅宿業者，嚴格取締不肖業者藉機漲價行為。

「五月天」愛心義舉已先來到花蓮，為振興相關產業，「五月天」所屬相信音樂已經花費新台幣千萬元採買花蓮伴手禮致贈弱勢團體，對花蓮伴手禮業者可說是普降甘霖，感恩在心。

「五月天」粉絲們也已開始預約訂房，準備屆時參加演唱會。花蓮縣政府觀光處今天發布訊息表示，發現有部分業者推出住宿廣告時趁機哄抬房價；為避免不肖業者任意哄抬價格，將加強監督旅宿業者，嚴厲取締任意調高住宿費用行為，同時提醒遊客訂房前可先查詢此旅館是否為合法旅館業，以及其報備房價與售價間是否有落差。

花蓮縣政府觀光處長余明勳表示，五月天演唱會將吸引大量遊客前來花蓮，即便地震以來住房率低迷，但這並不代表業者可藉機哄抬價格；縣府將嚴格監控市場，確保所有業者遵守規範，提供合理價格與優質服務。

縣府觀光處呼籲所有旅宿業者，應以長遠發展為目標，提升服務品質，讓遊客感受賓至如歸體驗；即便演唱會期間房間供不應求情況下，也不應恣意調高價格，如經縣府查獲旅宿業向旅客收取的房費高於報備房價，將依違反旅館業管理規則第21條規定論處，並依超過報備房價的額度處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

對於已預收訂房或確認訂房者應依約定內容保留房間，不得任意變更。

縣府近日召集旅宿業者進行座談，共同討論如何在五月天演唱會期間提升服務，創造加乘效益；會議討論包括如何加強伴手禮或商品通路、如何創造誘因讓遊客一來再來、如何提供更多旅遊資訊、如何加強交通接駁服務、如何推出特別優惠活動吸引遊客眼球等，好讓遊客在花蓮時時刻刻都充滿美好回憶。

演唱會 花蓮縣政府 訂房

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