越野車擅闖宜蘭溪床搭棚烤肉 挨批破壞生態卻難以開罰

水質清澈的宜蘭福德坑溪竟被越野車闖入，3輛車停在野溪中，一行人還搭起帳棚，愜意泡腳烤肉，把整個溪床河道全佔滿。畫面被民眾拍下貼臉書，諷刺這群人在溪床「敞開度假模式，讓人傻眼」，底下網友紛留言「沒公德心」、「破壞生態」，問題是相關單位對這種行為卻很難開罰。

遊客人車佔滿的福德坑溪位於中上游河段，屬於野溪。網友在臉書社團「頭城大小事」貼文，福德坑溪昨天出現的盛況：「宛如私人空間，直接就駛入河床中間開啟度假模式」。

貼文畫面中有3輛車停在溪水裡，其中2輛車旁搭帳棚野營，小孩在淺溪水中划著橡皮艇，其他人聊天烤肉吃東西，好不愜意，被網友諷刺把公有土地當成「私人度假所」。

網友紛紛留言「太扯」，「這種行為如不制止，往後大家有樣學樣」，「缺乏公德心」「有錢就是大爺呀！」，「可憐溪裡的魚苗蝦苗」，「破壞生態環境」；有人建議「在入口處加石墩，不要讓車子開進溪中」。

今天有戲水民眾說，溪水如此清澈乾淨，單純戲水是可以，但如果車子開進溪裡，油汙會使魚蝦受汙染；一旦溪水暴漲，車子又卡在河床，非常危險，恐怕又要浪費救災資源。