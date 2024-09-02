花蓮3000元振興券 可望月底發放

403地震導致花蓮經濟蕭條，縣府編列10億經費，規畫發給縣民每人3000元振興券，議會審議通過，32萬縣民受惠。民眾關心何時發放？觀光處透露，可望在今年9月底、10月發出。許多店家為迎接振興券，紛規畫加碼優惠方案，盼放大效果。

縣府觀光處長余明勳指出，考量振興券屬有價證券，印製過程要格外謹慎，後續發放作業也要有一定準備，待每個環節確認完畢，才會公布發放時間與使用規則。縣長徐榛蔚表示，花蓮產業在地震後受極大衝擊，加上對外道路一再中斷，縣內經濟需要刺激，帶給市場更大支持力道。

另，花蓮黎明機構照顧身心障礙者，近年成立方舟畜牧場，以動物福利照顧方式飼養蛋雞，輔導院生學習畜牧場工作技能，受地震、颱風接連影響，畜牧場有5千多顆雞蛋賣不出去，在地發起「蛋蛋傳愛」公益行動，盼善心人士認購。