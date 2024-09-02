快訊

京華城案民眾黨主席柯文哲無保請回 彭振聲羈押禁見

阿北回家了小草齊歡呼！法官裁定理由曝光 檢方將抗告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮3000元振興券 可望月底發放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

403地震導致花蓮經濟蕭條，縣府編列10億經費，規畫發給縣民每人3000元振興券，議會審議通過，32萬縣民受惠。民眾關心何時發放？觀光處透露，可望在今年9月底、10月發出。許多店家為迎接振興券，紛規畫加碼優惠方案，盼放大效果。

縣府觀光處長余明勳指出，考量振興券屬有價證券，印製過程要格外謹慎，後續發放作業也要有一定準備，待每個環節確認完畢，才會公布發放時間與使用規則。縣長徐榛蔚表示，花蓮產業在地震後受極大衝擊，加上對外道路一再中斷，縣內經濟需要刺激，帶給市場更大支持力道。

另，花蓮黎明機構照顧身心障礙者，近年成立方舟畜牧場，以動物福利照顧方式飼養蛋雞，輔導院生學習畜牧場工作技能，受地震、颱風接連影響，畜牧場有5千多顆雞蛋賣不出去，在地發起「蛋蛋傳愛」公益行動，盼善心人士認購。

地震 牧場 花蓮

延伸閱讀

花蓮縣府將發3000元振興券 可望9月底至10月初發放

管碧玲訪徐榛蔚 9月起海委會活動擬移花蓮帶動觀光

侯友宜、徐榛蔚推牛肉 持花東住宿發票享新北旅宿優惠

天災人潮少...花蓮新觀光處長余明勳上任談願景 創新數位帶進來

相關新聞

基隆役政公園將熄燈 百年古砲保留

全國第一座有陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園將熄燈，市府考量TF-104G戰機、戰車、砲彈、陽字號桅杆軍方除役武器裝...

花蓮3000元振興券 可望月底發放

403地震導致花蓮經濟蕭條，縣府編列10億經費，規畫發給縣民每人3000元振興券，議會審議通過，32萬縣民受惠。民眾關心...

越野車擅闖宜蘭溪床搭棚烤肉 挨批破壞生態卻難以開罰

水質清澈的宜蘭福德坑溪竟被越野車闖入，3輛車停在野溪中，一行人還搭起帳棚，愜意泡腳烤肉，把整個溪床河道全佔滿。畫面被民眾...

「宜蘭美術獎」全國500多件作品參賽 兩件首獎寓意深遠獲永久典藏

宜蘭藝術界年度盛事「宜蘭美術獎」今下午舉行頒獎典禮暨展覽開幕，榮獲宜蘭獎是張志達的攝影作品《你在找我嗎？》訴說汙染海岸的...

花蓮黎明畜牧場雞蛋賣不出去 發起「蛋蛋傳愛」盼援手

花蓮黎明機構主要照顧身心障礙者，近年成立方舟畜牧場，以動物福利照顧方式飼養蛋雞，並利用雞蛋賺取微薄利潤，輔導院生學習畜牧...

F-104戰機、戰車再見！基隆役政公園熄燈 百年古砲保留

全國第一座有陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園，將正式吹熄燈號，F-104戰機、戰車、砲彈、陽字號桅杆等，考量鏽蝕嚴重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。