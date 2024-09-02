基隆役政公園將熄燈 百年古砲保留

全國第一座有陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園將熄燈，市府考量TF-104G戰機、戰車、砲彈、陽字號桅杆軍方除役武器裝備等，因鏽蝕嚴重，有傾倒威脅，確定移除，年底前歸還軍方。軍方表示，若無其他單位提出陳展需求，除役武器將依規定報廢、拆解並標售。

軍方證實，基隆市政府5月間邀集各軍種會勘，決定交還軍方處理。海軍表示，配合基隆市政府規畫，會將裝備收繳運回原管理單位；陸軍官員表示，陳展的M48戰車將繳回陸軍兵整中心。另外，TF-104G戰機及勝利女神飛彈將交還空軍。

全國第一座有陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園，將吹熄燈號（圖）；具百年歷史的「阿姆斯托朗後膛8吋砲」，具文資身分會現地保留。記者游明煌／攝影

基隆市府表示，除原屬各軍種的除役武器將移除，具百年歷史的「阿姆斯托朗後膛8吋砲」，因登錄為基隆市「一般古物」，具文資身分會現地保留。民政處長張淵翔說，未來希望移置室內空間，避免繼續鏽蝕，因具有歷史價值及意義，盼完整保留。

基隆市都發處長謝孝昆指出，役政公園會重新規畫，細節及方向將廣納民意，包括設置體健運動設施、花卉園區等都是方向，採多元方式來思考規畫，進行更有效利用。