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「宜蘭美術獎」全國500多件作品參賽 兩件首獎寓意深遠獲永久典藏

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「宜蘭獎」由張志達先生創作的《你在找我嗎？》攝影作品榮獲，訴說黑色海岸的悲歌，喚起重視海洋生態。圖／文化局提供
「宜蘭獎」由張志達先生創作的《你在找我嗎？》攝影作品榮獲，訴說黑色海岸的悲歌，喚起重視海洋生態。圖／文化局提供

宜蘭藝術界年度盛事「宜蘭美術獎」今下午舉行頒獎典禮暨展覽開幕，榮獲宜蘭獎是張志達的攝影作品《你在找我嗎？》訴說汙染海岸的悲歌；宜蘭意象獎第一名是洪俊銘創作的《雲開見青》油畫，傳達疫情過後的希望未來，兩件作品寓意深遠，獲得縣政府文化局永久典藏。

宜蘭美術獎吸引各界藝術專才參與，成為國內重要藝術競賽，今年共501件作品參賽，經專家初審、複審及不分類決審，選出宜蘭獎及宜蘭意象獎各1名、銀獎及銅獎各2名、優選13名及佳作78名，得獎作品在羅東文化工場2樓天空藝廊，展出全國藝術家優秀創作，作品多元豐富，展期至9月22日。

縣長林姿妙出席頒獎，肯定得獎者熱衷投入藝術創作，她表示，縣府多年來藉由全國美術競賽提供地方與全國藝術競技的交流平台，擴展藝術家能見度及促進藝文交流，開啟寬闊的藝術色彩與美學視野，作品一年比一年精彩。

這次「宜蘭獎」由張志達先生創作的《你在找我嗎？》攝影作品榮獲，他從魚市場取材，將畫中主角反覆實驗不同的油質覆蓋、澆淋…，直到濃稠黑亮油污的垂墜感，形塑似已溺斃的蟹、貝、蝦、魚最後身影，讓人覺得沈重、令人不捨，再現黑色海岸的悲歌，以攝影手法與低調觀看模式，喚起保護海洋生態的共識。

「宜蘭意象獎」由洪俊銘所創作的《雲開見青》油畫作品拿下，作品以蘭陽平原收割後的稻田、斑駁的廠房及路旁枯樹，隱喻疫情時代與冬季荒涼；當疫情過後春雨到來，灰暗的天空顯露出背後的藍天、工廠復甦、良田濕潤、萬物重生，再度回到充滿希望的未來。

文化局表示，這兩件作品將獲得永久典藏，宜蘭獎獲獎人可以在得獎3年內，申請在文化局所屬視覺藝術場域舉辦個展，同時也歡迎民眾到羅東文化工場2樓天空藝廊欣賞精彩得獎作品。

縣長林姿妙頒獎給「宜蘭獎」得主張志達，由學生孫玉萍代領。圖／文化局提供
縣長林姿妙頒獎給「宜蘭獎」得主張志達，由學生孫玉萍代領。圖／文化局提供
宜蘭意象獎得主洪俊銘（右）。圖／文化局提供
宜蘭意象獎得主洪俊銘（右）。圖／文化局提供
「宜蘭意象獎」由洪俊銘所創作的《雲開見青》油畫作品（右一）拿下，傳達疫情過後的希望未來，吸引民眾欣賞。圖／文化局提供
「宜蘭意象獎」由洪俊銘所創作的《雲開見青》油畫作品（右一）拿下，傳達疫情過後的希望未來，吸引民眾欣賞。圖／文化局提供

宜蘭 文化局 疫情

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