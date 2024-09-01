「宜蘭美術獎」全國500多件作品參賽 兩件首獎寓意深遠獲永久典藏

宜蘭藝術界年度盛事「宜蘭美術獎」今下午舉行頒獎典禮暨展覽開幕，榮獲宜蘭獎是張志達的攝影作品《你在找我嗎？》訴說汙染海岸的悲歌；宜蘭意象獎第一名是洪俊銘創作的《雲開見青》油畫，傳達疫情過後的希望未來，兩件作品寓意深遠，獲得縣政府文化局永久典藏。

宜蘭美術獎吸引各界藝術專才參與，成為國內重要藝術競賽，今年共501件作品參賽，經專家初審、複審及不分類決審，選出宜蘭獎及宜蘭意象獎各1名、銀獎及銅獎各2名、優選13名及佳作78名，得獎作品在羅東文化工場2樓天空藝廊，展出全國藝術家優秀創作，作品多元豐富，展期至9月22日。

縣長林姿妙出席頒獎，肯定得獎者熱衷投入藝術創作，她表示，縣府多年來藉由全國美術競賽提供地方與全國藝術競技的交流平台，擴展藝術家能見度及促進藝文交流，開啟寬闊的藝術色彩與美學視野，作品一年比一年精彩。

這次「宜蘭獎」由張志達先生創作的《你在找我嗎？》攝影作品榮獲，他從魚市場取材，將畫中主角反覆實驗不同的油質覆蓋、澆淋…，直到濃稠黑亮油污的垂墜感，形塑似已溺斃的蟹、貝、蝦、魚最後身影，讓人覺得沈重、令人不捨，再現黑色海岸的悲歌，以攝影手法與低調觀看模式，喚起保護海洋生態的共識。

「宜蘭意象獎」由洪俊銘所創作的《雲開見青》油畫作品拿下，作品以蘭陽平原收割後的稻田、斑駁的廠房及路旁枯樹，隱喻疫情時代與冬季荒涼；當疫情過後春雨到來，灰暗的天空顯露出背後的藍天、工廠復甦、良田濕潤、萬物重生，再度回到充滿希望的未來。