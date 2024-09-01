鐵馬挑戰63公里 「奇萊玩一夏」深度體會花蓮之美

花蓮市公所主辦的騎鐵馬「奇萊玩一夏」，今天進行「探索達基力」路線，全程63公里，飽覽山海景色。市長魏嘉彥希望參加者帶走滿滿回憶，歡迎明年再來，深度體會花蓮之美。

第5屆「奇萊玩一夏」今天進行最後一場活動，從花蓮火車站出發，一路往北至太魯閣遊客中心的「探索達基力」路線，跨越花蓮市、新城鄉、秀林鄉，沿途可以飽覽美麗的山景與海景，也可以體驗別具特色的人文景觀。領騎何映偉為參加民眾仔細解說各個景點的歷史、典故，帶領民眾看見不一樣的山海風光。

花蓮市公所說明，今年度的奇萊玩一夏活動自6月22日展開，為期2個月共有12梯次，帶領民眾騎乘3條不同路線來認識花蓮，路線跨越花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、以及新城鄉、秀林鄉等5鄉，讓民眾可以騎鐵馬深度認識花蓮。

參加的民眾有在地人，更不乏來自全台各地民眾，許多人是連續多年報名參加，場場獲得好評，也讓參加者直呼，市公所規劃的行程豐富又有趣，收穫滿滿，明年還要再報名。

魏嘉彥表示，辦理「奇萊玩一夏」是希望藉由騎自行車運動，結合到花蓮的各景點，同時把原住民文化融入其中。感謝文化及觀光發展所人員每年都開發出不同路線，讓活動充滿新鮮感，也讓參加的民眾願意每年都來參加，市公所會繼續推動以運動串聯好玩景點的方式，為花蓮創造不一樣觀光型態。