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花蓮黎明畜牧場雞蛋賣不出去 發起「蛋蛋傳愛」盼援手
花蓮黎明機構主要照顧身心障礙者，近年成立方舟畜牧場，以動物福利照顧方式飼養蛋雞，並利用雞蛋賺取微薄利潤，輔導院生學習畜牧場工作技能，卻受地震、颱風接連影響，畜牧場有5千多顆雞蛋賣不出去，因此發起「蛋蛋傳愛」公益行動，盼善心人士認購。
位於壽豐鄉黎明方舟畜牧場，是黎明機構培訓身心障礙者畜牧類職種的培訓單位，3年來累計培訓1295人次、共1266小時，畜牧場也以重動物福利的照顧方式飼養雞隻，並使用台大動科所教授林美峰提供的營養配方，讓蛋雞產出色澤飽滿與口感絕佳的「噹家好蛋」。
但花蓮歷經403地震、凱米颱風帶來的土石崩落，造成交通不便、災害頻傳，縣內百業蕭條，在花蓮內需大量縮減下，畜牧場也受到衝擊。
黎明機構指出，原本供應在地的雞蛋地震後累積達5000多顆，擔心賣不出去，因此發起「蛋蛋傳愛」公益行動，找尋500位善心人士購買1盒10顆裝的雞蛋，幫助身心障礙者穩定學習服務；機構也將健康無毒、具動物福利認證的放牧好蛋，分送給在地弱勢家庭，讓每份關愛在花蓮遍地開花。
黎明機構執行長梁桂花表示，民眾如欲響應「蛋蛋傳愛」公益行動，可加入黎明方舟畜牧場官方LINE@「@arkegg」，留言參加「蛋蛋傳愛」公益行動，認購噹家好蛋捐贈弱勢族群，屆時機構也會將分送公益雞蛋的愛心成果，分享在黎明機構官方網站，期待社會大眾能幫助身心障礙者，邁向自立益人的人生，並給予花蓮更多的溫暖。
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