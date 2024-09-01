快訊

颱風摩羯明生成！最新預估路徑出爐 最接近台灣時間點曝

中職／陳文杰盜壘兩度致歉 威能帝148公里速球觸身招呼

故意讓小草在北檢外違法集會？ 苗博雅酸黃國昌偽善

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮黎明畜牧場雞蛋賣不出去 發起「蛋蛋傳愛」盼援手

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮黎明方舟畜牧場利用雞蛋賺取微薄利潤，輔導院生學習畜牧場工作技能，卻受地震、颱風接連影響雞蛋賣不出去，發起「蛋蛋傳愛」公益行動，盼善心人士認購。圖／花蓮黎明機構提供
花蓮黎明方舟畜牧場利用雞蛋賺取微薄利潤，輔導院生學習畜牧場工作技能，卻受地震、颱風接連影響雞蛋賣不出去，發起「蛋蛋傳愛」公益行動，盼善心人士認購。圖／花蓮黎明機構提供

花蓮黎明機構主要照顧身心障礙者，近年成立方舟畜牧場，以動物福利照顧方式飼養蛋雞，並利用雞蛋賺取微薄利潤，輔導院生學習畜牧場工作技能，卻受地震、颱風接連影響，畜牧場有5千多顆雞蛋賣不出去，因此發起「蛋蛋傳愛」公益行動，盼善心人士認購。

位於壽豐鄉黎明方舟畜牧場，是黎明機構培訓身心障礙者畜牧類職種的培訓單位，3年來累計培訓1295人次、共1266小時，畜牧場也以重動物福利的照顧方式飼養雞隻，並使用台大動科所教授林美峰提供的營養配方，讓蛋雞產出色澤飽滿與口感絕佳的「噹家好蛋」。

但花蓮歷經403地震、凱米颱風帶來的土石崩落，造成交通不便、災害頻傳，縣內百業蕭條，在花蓮內需大量縮減下，畜牧場也受到衝擊。

黎明機構指出，原本供應在地的雞蛋地震後累積達5000多顆，擔心賣不出去，因此發起「蛋蛋傳愛」公益行動，找尋500位善心人士購買1盒10顆裝的雞蛋，幫助身心障礙者穩定學習服務；機構也將健康無毒、具動物福利認證的放牧好蛋，分送給在地弱勢家庭，讓每份關愛在花蓮遍地開花。

黎明機構執行長梁桂花表示，民眾如欲響應「蛋蛋傳愛」公益行動，可加入黎明方舟畜牧場官方LINE@「@arkegg」，留言參加「蛋蛋傳愛」公益行動，認購噹家好蛋捐贈弱勢族群，屆時機構也會將分送公益雞蛋的愛心成果，分享在黎明機構官方網站，期待社會大眾能幫助身心障礙者，邁向自立益人的人生，並給予花蓮更多的溫暖。

公益 牧場 雞蛋

延伸閱讀

農區容不下畜牧場？ 雲林這農民堅守排水陳情5年

凌晨2時21分花蓮近海地震規模5.0 最大震度3級

新自強號火車衛生紙遭洗劫 清潔員扮柯南揪賊偷9捲送辦

五月天11月花蓮辦公益演唱會 時間還沒公布已掀訂房潮

相關新聞

F-104戰機、戰車再見！基隆役政公園熄燈 百年古砲保留

全國第一座有陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園，將正式吹熄燈號，F-104戰機、戰車、砲彈、陽字號桅杆等，考量鏽蝕嚴重...

花蓮黎明畜牧場雞蛋賣不出去 發起「蛋蛋傳愛」盼援手

花蓮黎明機構主要照顧身心障礙者，近年成立方舟畜牧場，以動物福利照顧方式飼養蛋雞，並利用雞蛋賺取微薄利潤，輔導院生學習畜牧...

礁溪鄉增加65歲以上1千元重陽敬老金...額度全縣唯二 令人羨慕

宜蘭礁溪鄉公所今年把致贈重陽敬老禮金年齡下修至65歲，一口氣發放每人1000元，平地各鄉鎮市中，只有羅東鎮跟礁溪鄉的65...

花蓮縣府將發3000元振興券 可望9月底至10月初發放

403花蓮地震導致地方經濟蕭條，縣府編列10億元經費，規畫發給縣民每人3000元振興券，經縣議會審議通過，已展開後續作業...

中橫東段修路 今起增1放行時段

受地震、颱風影響，台8線中橫公路東段多處持續搶修復建，考量通行安全及施工需求，採分階段管制放行，原本每月4次，但沿線居民...

太魯閣族從哪裡來？秀林鄉慶正名20周年新書發表

太魯閣族於2004年正名，為台灣第12個原住民族，今年是正名20周年，花蓮秀公所巡迴策展，86歲的太魯閣族耆老黃長興，集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。