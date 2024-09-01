F-104戰機、戰車再見！基隆役政公園熄燈 百年古砲保留

全國第一座有陸海空三軍除役武器裝備的基隆役政公園，將正式吹熄燈號，F-104戰機、戰車、砲彈、陽字號桅杆等，考量鏽蝕嚴重，且有傾倒威脅，確定將要移除全部歸還軍方，軍事迷不捨。但具百年歷史的「阿姆斯托朗後膛8吋砲」，因登錄為基隆市「一般古物」，具文資身分則會現地保留。

役政公園平時有軍事迷會來拍照，一次可看到陸海空三軍除役武器裝備，但因雜草叢生，近年來人潮漸少，且有多處鏽蝕，甚至有人攀爬易發生危險。

基隆市政府民政處長張淵翔表示，役政公園現有陸海空軍除役的F-104戰機和陽字號桅杆等展示裝備，市政府經多次會勘後決定移除，確定退要歸還給軍方，目前正在進行相關作業程序。

基隆市政府民政處長張淵翔表示，役政公園現有陸海空軍除役的F-104戰機和陽字號桅杆等展示裝備，市政府經多次會勘後決定移除，確定退要歸還給軍方，目前正在進行相關作業程序。

張淵翔說，要移除的原因有兩點，一主要是占用的空間非常大且時間久遠，因基隆多雨鏽蝕非常嚴重，有傾倒、破損及傷人的危險；二是現地多為草皮，是很多民眾運動的場域，居民反映改為體健設施利用，平時來看的人有限，希望符合民眾需求做更有效及多元的空間利用。

不過，役政公園最具歷史價值的「阿姆斯托朗後膛8吋砲」，為具文資身分的一般古物，並不會移除會現地保留，張淵翔說，未來希望移置室內空間，避免繼續鏽蝕下去，因具有歷史的價值及意義，盼完整保留下來。

該砲為清末劉銘傳任台灣巡撫時，鑑於清法戰爭對基隆防禦的不足，向英國訂購31門後膛砲，此砲是其中之一，砲口內徑8英吋，有效射程5公里，全長5.55公尺，重12公噸，膛線左旋。

市府說，此砲為全台目前所保存兵器類中，火砲砲體及砲架形式構造最完整的真實火砲，保存至今超過百年，民國101年登錄為基隆市「一般古物」。

市府都發處長謝孝昆指出，現有展示裝備會移除，役政公園未來會重新規畫，但細節及方向還要再廣納民眾意見，包括設置體健運動設施、花卉園區等都是方向，會採多元來思考規畫，進行更有效的利用。