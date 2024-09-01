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礁溪鄉增加65歲以上千元重陽敬老金…額度全縣唯二令人羨慕

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪鄉公所把致贈重陽敬老禮金年齡下修至65歲，發放每人1000元，明年可能會再調高各年齡層的敬老金，若獲代表會支持預算，可望成為全縣最高。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所把致贈重陽敬老禮金年齡下修至65歲，發放每人1000元，明年可能會再調高各年齡層的敬老金，若獲代表會支持預算，可望成為全縣最高。圖／鄉公所提供

宜蘭礁溪鄉公所今年把致贈重陽敬老禮金年齡下修至65歲，一口氣發放每人1000元，平地各鄉鎮市中，只有羅東鎮跟礁溪鄉的65歲以上長者可領到千元敬老金，全縣唯二，讓人羨慕。鄉公所今天表示，將視財政狀況，明年度會再調高各年齡層敬老金，屆時可望成為全縣最高。

宜蘭縣人口數約44萬9千人，其中65歲以上長者將近8萬8千人，佔人口比例19.58%，平均每5位縣民中就有1位是65歲以上長者，各鄉鎮市重視高齡長輩的照顧福利，紛紛調高重陽敬老禮金。

繼宜蘭市公所宣布調高重陽敬老金，礁溪鄉也下修贈送敬老金年紀，以前礁溪是針對70歲以上發放，為表達對長者關懷與重視，今年把年紀調降到65歲，全鄉1936人受惠；其餘年齡層維持去年，80歲以上1200元，90歲以上6000元，滿99歲以上1萬2000元，提供現金及匯款兩種方式發放。

宜蘭市公所是去年下修發放年齡至65歲每人600元，今年把百歲以上人瑞重陽禮金從原先每人1萬2000元增加至2萬元，一口氣大幅調高8000元，90至99歲高齡長者敬老禮金從1200元提高至2000元。礁溪鄉公所則是今年下修到65歲，每人1000元。

以非原住民鄉鎮市比較，礁溪鄉與羅東鎮都有公共造產財源收入，全縣只有這兩個平地鄉鎮65歲敬老金是1000元，讓人稱羨，其餘鄉鎮大多是500至600元。

礁溪鄉長張永德表示，針對70歲以上至人瑞的重陽禮金，明年度會隨著公所財政狀況，在代表會的同意下給予提高，只要代表會通過的話，礁溪鄉可能是每一個年齡層的重陽禮金都是最高，讓長者在好山好水的礁溪鄉生活幸福快樂。

礁溪鄉公所把致贈重陽敬老禮金年齡下修至65歲，發放每人1000元，明年可能會再調高各年齡層的敬老金，若獲代表會支持預算，可望成為全縣最高。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所把致贈重陽敬老禮金年齡下修至65歲，發放每人1000元，明年可能會再調高各年齡層的敬老金，若獲代表會支持預算，可望成為全縣最高。圖／鄉公所提供

宜蘭 羅東

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