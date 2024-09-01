快訊

一票人「沒看房就買」 內行人曝搶房現況：慢一點就沒了

馬鈴薯、小黃瓜、蘋果，放冰箱還是室溫保存？最佳指南一次看

全台最美旅宿！墾丁「W-Villa」突熄燈 粉絲滿滿不捨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮縣府將發3000元振興券 可望9月底至10月初發放

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府編列10億元經費，規畫發給縣民每人3000元振興券，保守預估中秋節後，發放時間與使用規則會出爐。圖為花蓮縣政府外觀。本報資料照片
花蓮縣政府編列10億元經費，規畫發給縣民每人3000元振興券，保守預估中秋節後，發放時間與使用規則會出爐。圖為花蓮縣政府外觀。本報資料照片

403花蓮地震導致地方經濟蕭條，縣府編列10億元經費，規畫發給縣民每人3000元振興券，經縣議會審議通過，已展開後續作業。民眾關心何時發放振興券，觀光處表示，因程序繁瑣，保守預估中秋節後，發放時間與使用規則會出爐，可望在9月底、10月開始發放，請大家耐心等待公告。

縣府震後刺激內需經濟活絡，參考中央與金門縣政府發放振興券的經驗，以32萬縣民人數估計，編列10億元進行發放作業，包括印製、行銷宣傳及兌付等費用，預計每人發放3000元的振興券。

經縣府向縣議會提報追加預算，8月初審議通過後成立工作小組，並結合各局處、各鄉鎮市公所等單位，共同辦理發放計畫，現正如火如荼準備相關作業。觀光處計畫在9月底、10月初開始發放振興券，但目前實際發放時間仍未公開，引起民眾關注。

觀光處長余明勳指出，考量振興券屬於有價證券，印製過程需特別謹慎，且後續發放作業有系統及人力調配等繁複的工作，因此縣府將待每個環節都確認完畢後，才會公布確定的發放時間與使用規則。

余明勳說，目前整體工作順利進行，保守預估發放振興券的相關資訊，會在中秋節過後逐漸明朗，請民眾等候公告。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣內整體產業在地震過後遭受極大衝擊，加上對外道路一再中斷，縣內經濟狀況需要刺激，縣府提出振興券方案，希望促進更多消費並透過滾動的加乘效益，帶給市場給更大的支持力道，保障內需經濟的持續運作。許多店家為迎接此次振興券計畫，紛紛規畫店內產品的加碼優惠方案，期望讓振興效果放大又加倍。

中秋節

延伸閱讀

五月天11月花蓮辦公益演唱會 時間還沒公布已掀訂房潮

管碧玲訪徐榛蔚 9月起海委會活動擬移花蓮帶動觀光

侯友宜、徐榛蔚推牛肉 持花東住宿發票享新北旅宿優惠

天災人潮少...花蓮新觀光處長余明勳上任談願景 創新數位帶進來

相關新聞

花蓮縣府將發3000元振興券 可望9月底至10月初發放

403花蓮地震導致地方經濟蕭條，縣府編列10億元經費，規畫發給縣民每人3000元振興券，經縣議會審議通過，已展開後續作業...

中橫東段修路 今起增1放行時段

受地震、颱風影響，台8線中橫公路東段多處持續搶修復建，考量通行安全及施工需求，採分階段管制放行，原本每月4次，但沿線居民...

太魯閣族從哪裡來？秀林鄉慶正名20周年新書發表

太魯閣族於2004年正名，為台灣第12個原住民族，今年是正名20周年，花蓮秀公所巡迴策展，86歲的太魯閣族耆老黃長興，集...

台東南迴新景點「香蘭之森」 將森林與遺址融合

台東南迴近期又將多一個全新的走訪景點「香蘭之森」，由林業及自然保育署補助台灣義築協會與在地協力團隊共同運用國產材構築一個...

宜蘭三星鄉搖搖洛克馬搬家了 公園將復刻舊三星車站

搖搖洛克馬公園是三星鄉重要地標之一，昨天卻傳出洛克馬遭到拆除。公所說，洛克馬公園將重建為三星公園，復刻舊三星車站與林業鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。