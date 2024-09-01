花蓮縣府將發3000元振興券 可望9月底至10月初發放

403花蓮地震導致地方經濟蕭條，縣府編列10億元經費，規畫發給縣民每人3000元振興券，經縣議會審議通過，已展開後續作業。民眾關心何時發放振興券，觀光處表示，因程序繁瑣，保守預估中秋節後，發放時間與使用規則會出爐，可望在9月底、10月開始發放，請大家耐心等待公告。

縣府震後刺激內需經濟活絡，參考中央與金門縣政府發放振興券的經驗，以32萬縣民人數估計，編列10億元進行發放作業，包括印製、行銷宣傳及兌付等費用，預計每人發放3000元的振興券。

經縣府向縣議會提報追加預算，8月初審議通過後成立工作小組，並結合各局處、各鄉鎮市公所等單位，共同辦理發放計畫，現正如火如荼準備相關作業。觀光處計畫在9月底、10月初開始發放振興券，但目前實際發放時間仍未公開，引起民眾關注。

觀光處長余明勳指出，考量振興券屬於有價證券，印製過程需特別謹慎，且後續發放作業有系統及人力調配等繁複的工作，因此縣府將待每個環節都確認完畢後，才會公布確定的發放時間與使用規則。

余明勳說，目前整體工作順利進行，保守預估發放振興券的相關資訊，會在中秋節過後逐漸明朗，請民眾等候公告。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣內整體產業在地震過後遭受極大衝擊，加上對外道路一再中斷，縣內經濟狀況需要刺激，縣府提出振興券方案，希望促進更多消費並透過滾動的加乘效益，帶給市場給更大的支持力道，保障內需經濟的持續運作。許多店家為迎接此次振興券計畫，紛紛規畫店內產品的加碼優惠方案，期望讓振興效果放大又加倍。