中橫東段修路 今起增1放行時段

受地震、颱風影響，台8線中橫公路東段多處持續搶修復建，考量通行安全及施工需求，採分階段管制放行，原本每月4次，但沿線居民反映要運送農產下山、看病、採購都不方便，公路局決定今天將再增下午3時的放行時段，每天共5時段放行，夜間封閉管制。

中橫東段大禹嶺至閣口（110.1k到184.5k）屬於花蓮秀林鄉富世村，沿線超過40戶，多以務農為生，西寶、洛韶都有農場。4月地震後道路邊坡不穩定，持續施工搶修，好幾次因為大坍方，農民運送新鮮蔬菜到市區，得改走台7甲線中橫宜蘭支線繞一大圈。

富世村長張文盛說，中橫沿線為富世村13到19鄰，不少村民種植大白菜、高麗菜等蔬果，農友有的和賣場打契約，或採收後要趁新鮮送到果菜市場，也需要下山採購、就醫，交通成為大問題。

他表示，曾有村民送完菜算好時間要回去，又突然坍方，回不了家，只能找親友借住一晚，他也會協助找地方安頓，村民真的很可憐，但這是天災，公路單位已經努力搶修，不能苛責，只希望道路能趕快回復安全。

公路局東區養護分局太魯閣工務段表示，經與山區居民、相關單位討論，訂出9月交管措施，大禹嶺至天祥（110.1k到167.7k）維持現行作法，天祥至太魯閣口（167.7k到184.5k）則考量農產運輸等需求，新增下午3時放行時段，每天上午7時至8時、10時、中午12時至下午1時、下午3時及下午5時至5時30分放行，上午10時、下午3時兩個放行時段，放行前已抵達管制站停等車輛全數放行，排隊車流放行過後封閉管制。