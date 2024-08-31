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首度引進水幕動態投影 台東藍海生活節9月13日登場

中央社／ 台東縣31日電

邁入第3年的台東藍海生活節，今年將首次引進水幕動態投影、水景舞台湖面展演，預計9月13日登場至10月13日結束。

台東縣政府舉辦的藍海生活節，去年推出夜間水舞、多項水域遊憩活動廣受好評，今年除了天天有水舞、週週有水域體驗外，還首次引進水幕動態投影、水景舞台湖面展演。另推出多項無障礙體驗，歡迎身障朋友預約，享受玩水零距離樂趣。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，藍海生活節活動地點在活水湖，自9月13日至10月13日，每週六晚上7時5分及8時5分進行湖面音樂展演，分別邀請周蕙、黃妃、游鴻明、翁立友、Ozone等藝人於湖面開唱，卡司陣容於「藍海生活節」臉書粉絲專頁公布。

夜間水舞展演全面升級，利用水舞技術搭配水幕投影及動態投影，提高視覺觀賞精彩程度，9月13日晚間7時首次於湖面搭建的水景舞台進行音樂展演，直至10月13日每晚7時至9時30分，每半小時展演，每天共6場水舞，範圍長達100米。

今年水舞光影秀使用水幕動畫投影，以大型水幕搭配光束燈、炫彩雷射，讓故事角色透過水舞及水幕串聯穿梭於活水湖中，與民眾趣味互動，搭配音樂和水舞，讓民眾感受磅礴氣勢。

台東 舞台 音樂

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