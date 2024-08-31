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太魯閣族從哪裡來？秀林鄉慶正名20周年新書發表

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣秀林鄉公所慶祝太魯閣族正名20周年，在富世村的太魯閣文化創意產業園區辦巡迴展，展出太魯閣編織、住屋、服飾、狩獵等文物。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉公所慶祝太魯閣族正名20周年，在富世村的太魯閣文化創意產業園區辦巡迴展，展出太魯閣編織、住屋、服飾、狩獵等文物。記者王燕華／攝影

太魯閣族於2004年正名，為台灣第12個原住民族，今年是正名20周年，花蓮秀公所巡迴策展，86歲的太魯閣族耆老黃長興，集結10年山林踏查300多個部落的成果，發表「我們從哪裡來—崛起於東台灣的太魯閣族人」一書，要下一代子孫都知道，太魯閣族從哪裡來。

「我們從哪裡來—崛起於東台灣的太魯閣族人」是人稱「黃教官」的黃長興於2004年到2014年間，以10年時間帶領年輕族人踏查傳統領域，留下大量文字和影像資料，由出版公司團隊花費一年時間梳理、調研、與整理，近日出版。

書中收錄秀林鄉境內192處、萬榮鄉124處舊部落與生活據點，以及兩鄉22處的現今聚落，也整理出太魯閣族遷徙歷史，相當珍貴。

黃長興說，他利用10年時間帶領年輕族人上山踏查，每次上山就要4到12天，且要踏查舊部落，必須走過懸崖、峭壁，危險性很高，連酒都不能喝。

他也是名獵人，從小在山林行走，長大後念軍校，也在特戰部隊，即使踏查時他已經6、70歲，仍然健步如飛，團隊人員找出文史資料，也訪問部落耆老，得知太魯閣族人從奇萊山往東遷移，再陸續分散到秀林、萬榮等地，全縣超過300個部落據點，他都找到了，希望新書能讓太魯閣族的下一代都知道祖先的來處。

太魯閣族與泰雅族為同源同種，因分居年代久遠，生活習慣、文化、傳統、服裝、語言等都不相同，太魯閣族人長年爭取，終獲正名。

為慶祝正名20周年，秀林鄉公所今年初起舉辦一系列的活動。鄉長王玫瑰說，20年前爭取正名時，她是鄉公所承辦人，對正名運動過程的艱辛，還有族人爭取正名的毅力，感觸非常深，很高興如今太魯閣族人終於可以驕傲的自我認同。

秀林鄉公所在富世村的太魯閣文化創意產業園區舉辦正名20周年巡迴展，展出正名過程史料，及太魯閣族人家屋、服飾、狩獵文化、文面器具等文物

因太魯閣族人散居在秀林、萬榮、卓溪、吉安、花蓮市等鄉市，將同步巡迴至其他鄉鎮，9月到花蓮市原住民歷史文化館、10月到萬榮鄉文物館、11月到卓溪鄉立圖書館及立山國小、12月在吉安鄉阿美族文物館展出。

花蓮縣秀林鄉公所慶祝太魯閣族正名20周年，在富世村的太魯閣文化創意產業園區辦巡迴展，展出太魯閣編織、住屋、服飾、狩獵等文物。記者王燕華／攝影
花蓮縣秀林鄉公所慶祝太魯閣族正名20周年，在富世村的太魯閣文化創意產業園區辦巡迴展，展出太魯閣編織、住屋、服飾、狩獵等文物。記者王燕華／攝影
花蓮秀林鄉太魯閣族耆老黃長興，長達10年在山區踏查，記錄太魯閣族傳統領域及遷徙過程，整理成書。記者王燕華／攝影
花蓮秀林鄉太魯閣族耆老黃長興，長達10年在山區踏查，記錄太魯閣族傳統領域及遷徙過程，整理成書。記者王燕華／攝影

太魯閣族 文物 花蓮

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