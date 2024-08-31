宜蘭三星鄉搖搖洛克馬搬家了 公園將復刻舊三星車站
搖搖洛克馬公園是三星鄉重要地標之一，昨天卻傳出洛克馬遭到拆除。公所說，洛克馬公園將重建為三星公園，復刻舊三星車站與林業鐵路的五分車，預計11月完工；洛克馬先行分拆，後續會再討論要移置何處，如長埤湖附近等較大的空間。
搖搖洛克馬公園的前身是太平山林鐵的三星車站，1980年代林鐵沒落，車站1990年改建為三星公園，鄉公所2014年打造1座高6公尺的搖搖洛克馬，後因颱風被吹毀，2016年重新打造，改為鋼骨結構，並將公園整建為洛克馬公園；洛克馬10年間成為三星鄉重要觀光地標，吸引無數遊客打卡。
昨（30）日有民眾發現洛克馬被工人拆除，放上貨車運走，直呼「好可惜」。鄉長李志鏞今天表示，洛克馬內部結構鏽蝕嚴重，經代表會決議，希望可以恢復為舊三星公園的樣貌，並復刻原來的林鐵五分車；洛克馬之後會修復，再找地方展示。
鄉公所說明，洛克馬相當巨大，公園的空間其實放不太下，經代表會決議改建，預計在現在洛克馬的位置放置1輛五分車頭，比照羅東林業園區的五分車重新製作，可以旋轉、發出聲音，搭配無障礙設施等，總預算392萬餘元，內政部補助348萬餘元，8月14日決標，預計11月完工。
至於洛克馬，公所指出，昨天先行拆分卸除，運至他處暫存，之後在合適地點重新展示；目前仍在尋找空間足夠的地點，如長埤湖附近是可能的選項，還需要現勘、討論，確定地點後重新搭建基座，最後才是組裝，尚未確定具體期程。
一手打造洛克馬的前鄉長黃錫鏞說，洛克馬是三星鄉創造全國知名度的大功臣，當年還可以到基隆海洋公園展示，三星人都很感謝洛克馬立下的汗馬功勞，也懷念它帶來的觀光效益；對於現任鄉長李志鏞的做法，黃沒有任何評論，尊重他的想法，只希望三星可以更好、洛克馬可以再創高峰。
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