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五月天送暖 買花蓮名產贈弱勢

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
「相信音樂」向花蓮多家伴手禮業者訂購中秋禮盒，送給弱勢團體、社福單位。圖／相信音樂提供
「相信音樂」向花蓮多家伴手禮業者訂購中秋禮盒，送給弱勢團體、社福單位。圖／相信音樂提供

天團「五月天」為振興花蓮震後觀光，11月將到花蓮舉辦公益演唱會，近日傳出時間點落在11月初，雖然官方與花蓮縣政府都不鬆口證實，已引起粉絲關注搶訂房。旅宿業者表示，最近詢問電話很多，11月初周末訂房超過6成，還有伴手禮業者接獲「相信音樂」訂單採購大量中秋禮盒，感動地說這是花蓮翻轉的關鍵力量。

接連地震加上颱風重創，花蓮迎來史上最慘的暑假，2個月平均住房率不到3成，眼看下半年沒有連假，讓觀光產業十分憂心，「五月天」11月到花蓮開唱，對提升住房率猶如天降甘霖。

「真的是強心針」，花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，11月每個周末訂房狀況都不錯，比暑假好，11月初周末訂房率超過6成；民宿11月訂房率也超過2成，縣民宿協會理事長林徐則鈾說，五月天演唱會詢問電話確實很多，已提醒會員不要藉機漲價，大家一起支持花蓮觀光活動。

「五月天」不只振興住房率，連在地名產、伴手禮也受惠。花蓮名產「洄瀾薯道」業者劉瑞祺透露，1個月前有人打電話訂3000盒花蓮薯，起初沒留下公司行號，同事都認為是詐騙，隔天旗下「文旦復興」也接到5000盒青柚燒、青柚小丸子訂單，對方表示是「相信音樂」，且很快匯款，查證後確認是五月天的相信音樂訂的。

「為什麼五月天需要那麼多中秋禮盒？」劉瑞祺納悶詢問，對方只表示，老闆「五月天」說今年中秋禮品就是到花蓮選購，讓劉瑞祺感動到說不出話來，他還說，五月天還沒有來開唱，已在花蓮10幾家伴手禮店採購超過5萬份花蓮名產，送給社福及弱勢團體。

劉瑞祺表示，花蓮現在欠缺的就是來觀光旅遊的信心，相信「五月天」來開唱的那天，就是花蓮翻轉再起的時刻。

「相信音樂」昨天在臉書表示，正悉心籌畫11月的演唱會，演出地點不只在花蓮市，將全體總動員一路向東，以五月天為首呼朋引伴，14組愛心大使包括五月天、劉若英、蘇慧倫、Energy、告五人、丁噹、宇宙人、GX 鼓鼓呂思緯、蕭秉治、家家、白安、麋先生、法蘭 Fran、BOOM！怪物星人、Ray 黃霆睿，將一起響應這個別具意義的演出活動，期盼將這分溫暖擴散茁壯，詳細時間地點會盡快公布。

花蓮縣政府 訂房 音樂

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