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停靠3校…宜蘭至羅東 新增722通學公車

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭到羅東昨多出1條通學公車路線722，從宜蘭轉運站出發，沿途停靠光復國小、南屏國小，經過員山與三星到羅東高工，最後抵達羅東轉運站。宜蘭縣府指出，目前全縣有10條學生通學專車，都適用TPASS通勤月票750元都內通勤方案。

新增的722路線每天3班，上午6點30分第一班從宜蘭轉運站出發，7點30分抵達羅東轉運站；中午一班，下午5點10分從羅東轉運站出發，6點10分回到宜蘭轉運站。宜蘭到羅東共26站、羅東到宜蘭25站，路線大致從宜蘭市、員山鄉、三星鄉到羅東鎮，停靠3所學校。

立委陳俊宇昨天和開學學生搭乘第一班車次，他表示，過去宜蘭、員山、三星的高中職學生要到羅東通學，得先到宜蘭火車站搭到羅東站，再走路或是搭公車到學校，需要多次轉乘，過程往往超過1小時；如今終於在開學前定案。

縣府交通處表示，上半年市區公車司機員短缺，6、7月間整併路線加上增加的722，共58條路線，包含10條通學路線，預計10月會整併綠12與1743為綠13、調整綠25與1795的班次，調整前會先行公告，降低對民眾的影響。

葛瑪蘭客運公司總經理李俊仁表示，公司以前支援過2條通學路線，722是第一條正式營運的通學路線，原本就在規畫，近期司機員數量充足，加上立委協商，昨天開通，簽約5年；從上午第一班有20多名乘客的搭乘狀況，確實有使用需求，相信不會成為「養蚊子」的無人班次。

宜蘭 羅東高工

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