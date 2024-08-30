太魯閣族正名20週年 凝聚力量推動自治區試辦

太魯閣族正名20週年，花蓮秀林鄉公所今天舉行巡迴展，展出推動正名運動歷程。秀林鄉長王玫瑰說，希望再次凝聚族人力量，為接下來劃定自治試辦區域再次努力。

太魯閣族與同源同種的泰雅族，因獵場無法負荷人口增加，因家族遷徙、分居年代久遠，在風俗習慣、文化、傳說、服裝、語言及歌謠產生極大變異，經族人長期努力，2004年1月獲得官方正名，成為全台第12個原住民族。

總統府前資政、監察院前副院長孫大川今天出席巡迴展開幕時表示，從最初的族群正名、各族正名到個人的族名，「原住民只是在尋求，用自己的立場，告訴別人我們是誰」，民族不是一個名稱，更重要是如何重新找回祭典、語言及過去的生活歷史。

王玫瑰說，20年前是正名運動的公所承辦人，對於正名運動過程的艱辛歷歷在目，如今以鄉長身分看到參與前輩們已老邁坐在台下，心裡很激動跟感慨。

王玫瑰表示，特別將正名運動歷程、文化特色集結成特展，希望凝聚族人，未來將爭取太魯閣自治區，再一次為族群權益共同努力。

太魯閣族劃定自治試辦區域，選定太魯閣國家公園、林田山森林區為試辦區域。王玫瑰說，目前還在籌備階段，預計10月會比較明朗，希望朝向部落、政府共管、共治及共享，讓部落有更多參與決策的空間。

2024 Yaku Truku太魯閣族正名20週年展覽，即日起至11月15日在太魯閣族文創產業園區展出，展出正名過程脈絡及史料，太魯閣傳統生活竹屋、衣飾、文面等古物，後續將前往花蓮市、萬榮鄉、卓溪鄉、吉安鄉等地巡迴展出。