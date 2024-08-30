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宜蘭縣新建羅東轉運站完工 9/6啟用

中央社／ 宜蘭縣30日電

宜蘭縣政府今天表示，新建羅東轉運站經3年多施工與委外招商後，9月6日將啟用，屆時共有30條國道客運或市區公車路線都將在站內停靠發車，成為溪南地區新交通樞紐。

宜蘭縣政府交通處指出，宜蘭縣有烏石港、礁溪、宜蘭、羅東、蘇澳共5處轉運站；其中，宜蘭及羅東轉運站原本均為臨時站場，縣府後來另建新站，新建宜蘭轉運站已在去年10月完工啟用。

交通處表示，羅東臨時轉運站位於羅東火車站正後方，2012年啟用後肩負起宜蘭縣蘭陽溪以南地區國道客運與市區客運轉運樞紐，每年服務旅次逾500萬人次，是縣內量能與規模最大的轉運站，使用12年後完成階段性任務，即將功成身退。

交通處指出，新建羅東轉運站距離羅東臨時轉運站約300公尺，也就是羅東鎮光榮路與傳藝路2段交叉路口處，斥資約新台幣10億元興建，站體建築為地上、地下各2層。

其中，1樓規劃為售票、候車轉乘空間，並設有國道客運月台12席，市區公車4席；葛瑪蘭、首都、大都會、國光、統聯共5家國道客運9條路線，以及市區公車21條路線，將以此作為交通樞紐。

此外，地下2層停車場提供498席汽車停車位、1202席機車停車位。

國道客運 宜蘭 羅東

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