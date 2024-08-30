基隆恐龍AR生態園區試營運 三角龍、伶盜龍到暴龍現身
基隆市政府延續去年在基隆港東岸麗都蝶客花園「與鯨鯊共游」AR活動的成功經驗，與國際級3D製作團隊合作，在潮境公園的自然美景，打造全新AR生態園區，可看到恐龍栩栩如生，希望帶給遊客全新的旅遊體驗，今天起試營運。
基隆恐龍生態園區9月28日正式營運，試營運期會會有不同的體驗內容陸續曝光，期間到園區臨時服務中心報到即可免費獲得AR體驗券，可搶先體驗充滿驚喜與奇幻的恐龍世界，完成體驗後還可以兌換園區提供的限量恐龍好禮。
基隆市政府產業發展處表示，去年麗都蝶客花園「與鯨鯊共游」AR活動受到民眾歡迎，潮境的全新AR生態園區，則帶領遊客穿越億萬年時光，與史前恐龍親密接觸，透過AR可以看到栩栩如生恐龍穿梭園區。
產業發展處副處長蔡馥嚀說，結合現場自然地景與增強現實技術AR，從大家熟知的三角龍、伶盜龍到暴龍等，都可以透過螢幕躍然於眼前。以打造國際級觀光景點為目標，希望可以讓更多人發現基隆海岸的獨特魅力點，加深基隆在國際科技旅遊領域中的影響力。
相關活動資訊陸續在基隆恐龍AR生態園區官網（https://keelungdino.com/）及臉書（https://www.facebook.com/keelungdino/）公布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言