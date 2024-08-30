基隆恐龍AR生態園區試營運 三角龍、伶盜龍到暴龍現身

基隆市政府延續去年在基隆港東岸麗都蝶客花園「與鯨鯊共游」AR活動的成功經驗，與國際級3D製作團隊合作，在潮境公園的自然美景，打造全新AR生態園區，可看到恐龍栩栩如生，希望帶給遊客全新的旅遊體驗，今天起試營運。

基隆恐龍生態園區9月28日正式營運，試營運期會會有不同的體驗內容陸續曝光，期間到園區臨時服務中心報到即可免費獲得AR體驗券，可搶先體驗充滿驚喜與奇幻的恐龍世界，完成體驗後還可以兌換園區提供的限量恐龍好禮。

基隆市政府產業發展處表示，去年麗都蝶客花園「與鯨鯊共游」AR活動受到民眾歡迎，潮境的全新AR生態園區，則帶領遊客穿越億萬年時光，與史前恐龍親密接觸，透過AR可以看到栩栩如生恐龍穿梭園區。

產業發展處副處長蔡馥嚀說，結合現場自然地景與增強現實技術AR，從大家熟知的三角龍、伶盜龍到暴龍等，都可以透過螢幕躍然於眼前。以打造國際級觀光景點為目標，希望可以讓更多人發現基隆海岸的獨特魅力點，加深基隆在國際科技旅遊領域中的影響力。