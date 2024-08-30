頭城搶孤選手除名玩假的？大會今改口：從未說除名選手

宜蘭縣頭城搶孤下周一登場，賽前爆發7隊棄賽風波，大會決議除名7支隊伍，選手也一併除名，昨天再次報名完畢，補齊7隊。地方盼主辦單位公布參賽選手名單，以保證除名選手沒有再次報名參賽，但主辦方今天卻改口稱，「從未討論選手是否除名」，也不會公布選手名單。

頭城搶孤8月26日領隊會議上，7支隊伍對大會提出10點要求，包含裁判比照選手接受搜身、裁判接受賽前教育、會場加強管制等，大會未答應，7隊聲明棄賽；中元祭典協會27日開會，決議除名棄賽的7支隊伍，包含隊伍選手一併除名，不可再以其他隊伍身分參賽。

大會28、29兩日開放重新報名，昨報名完成，新隊伍為烏石港福德廟、冠柏投資、品宣投資、風墾丁娛樂事業、宏鎰集團蘭陽21世紀不動產、宏鎰集團羅東晶園會館、恆春半島肖郎搶孤隊；加上5支原本隊伍，新樂園不動產、滿州鄉體育會、侑松公司、松欣營造、易昌建設，12隊60名選手到齊。

另一方面，部分隊伍希望大會公布參賽選手名單，雖然之前無此慣例，但今年歷經隊伍與選手除名風波，大家自然會擔心被除名的選手有沒有透過新的隊伍再次報名，包括個人飯棚賽也有此疑慮；然而消息人士指出，和大會溝通後，大會僅提供參賽隊伍名單，拒絕提供選手名單。

搶孤大會主席楊碧村今天表示，過去沒有慣例公布參賽選手名單，今年也不會開此特例；據他所知，27日的會議僅做成「除名棄賽隊伍、領隊」的決議，並沒有包含「除名參賽選手」，不知道此前媒體為何如此報導；至於是否有被除名的隊伍選手重新報名，他也不是很清楚。