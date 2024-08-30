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宜蘭舊城南路5岔路口易發生車禍 地方研議增加左轉時相
宜蘭市舊城南路與中山路口是五交叉路口，目前中山路南北雙向均無左轉時相，易造成車禍，本月就曾發生5車連環撞擊事故，議長張勝德今會勘，盼增加時相。縣府交通處指出，該路口型態特殊，南向若設置左轉燈容易產生誤解，應會優先試辦北上增加時相。
中山路與舊城南路口是5岔路口，包含中山路雙向、舊城南路雙向，以及神農路南向，僅舊城南路東西向有左轉時相。縣警局統計，2022年該路口發生18起交通事故，去年則是12起；本月19日也曾發生康復巴士行經該路口撞上自小貨車，共造成5車受損、3人受傷。
張勝德今天邀交通處、縣警局與公路局等單位到場會勘，表示希望在中山路北上部分增設左轉時相的號誌燈，避免車流量大時發生車禍；目前該路口已經有增加車道配置、槽化線、分流式指向線等改善措施，也是縣內第一個啟用科技執法的路口，肇事數量已經下降，盼精益求精。
交通處指出，該路口型態特殊，中山路並非筆直，由南往北左轉問題不大，由北往南就容易讓人誤會，繼續沿中山路行駛是左轉還是直行？建議若要開設左轉時相，優先在北上部分試辦；目前路口號誌時相周期是150秒，若要增加時相會延長秒數，也得配合畫設待轉區等，後續會再和公路局討論。
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