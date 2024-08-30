宜蘭新增通學路線公車 從宜蘭到羅東轉運站經3學校

今天是全國開學日，宜蘭學生驚喜發現，從宜蘭到羅東多出1條通學公車路線722，從宜蘭轉運站出發，沿途停靠光復國小、南屏國小，經過員山與三星到羅東高工，最後抵達羅東轉運站。縣府指出，目前全縣有10條學生通學專車，都適用TPASS通勤月票750元都內通勤方案。

今天新增的722路線每天3班，上午6時半第一班從宜蘭轉運站出發，7時半抵達羅東轉運站，中午一班，下午5時10分從羅東轉運站出發，6時10分回到宜蘭轉運站。從宜蘭到羅東共26站，羅東到宜蘭25站，路線大致從宜蘭市、員山鄉、三星鄉到羅東鎮，停靠3所學校。

立法委員陳俊宇今天和開學的學生們搭第一班722，他說，過去宜蘭、員山、三星的高中職學生要到羅東通學，得先到宜蘭火車站，搭火車到羅東站，在走路或搭公車到學校，需多次轉乘，不但舟車勞頓，整個過程往往要超過1小時；年初開始積極向客運公司建議，開學前終於定案。

縣府交通處表示，今年上半年市區公車短缺，6、7月間整併路線，加上今天增加的722，目前共58條路線，包含10條通學路線，預計10月會在整併綠12與1743為綠13、調整綠25與1795的班次，調整前會先行公告，盡量降低對民眾的影響。