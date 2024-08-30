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宜蘭溪洲、五結治水…設抽水站、大閘門改善 中央全額埋單

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
陳金德（中）政委在凱米颱風後視察大閘門新建工程，針對9億元工程經費缺口，昨研議指示由水利署全額補助。本報資料照
陳金德（中）政委在凱米颱風後視察大閘門新建工程，針對9億元工程經費缺口，昨研議指示由水利署全額補助。本報資料照

宜蘭部分低窪及排水不良地區遇颱風豪雨易生水患，尤其上月底凱米颱風來襲，溪洲排水再度溢流。為改善問題，行政院公共工程委員會主委陳金德邀相關單位研議，將在員山鄉溪洲排水設置抽水站、補助五結防潮閘門（大閘門）改善工程費，全部12.7億元由中央負擔。

陳金德7月27日到宜蘭視察凱米颱風水患，指示經濟部水利署、農業部農水署及縣府研議解決淹水及排水不良等問題，為追蹤災後治水規畫進度，他前天召集水利署、農水署及縣府人員，聽取溪洲抽水站工程、大閘門改善及冬山鄉三奇地區淹水改善規畫。

針對溪洲排水周遭低地，在大雨來襲時受蘭陽溪主流外水頂托，內水不易排出導致淹水，農水署與縣府爭取興建抽水站、橋梁改建及道路加高等工程所需經費3.7億元。

陳金德裁示水利署補助3.2億元，農水署補助5000萬元，其中，抽水站、道路及橋梁工程由縣府代辦，農水署負責排水路及閘門改善工程，後續維護管理由縣府及農水署協商分工。

相關工程完成前仍有水患風險，陳金德指示縣府在大雨來時，針對周遭住戶採取相關避難措施，同時利用附近農地及規畫中的前池進行在地滯洪。

針對五結防潮大閘門改善工程經費不足問題，該工程原核定經費13.7億元，後因工程物價指數飆升影響，調整為22.7億元，差額9億元缺口由水利署全額補助，另新增外圍堤防加高工程。

公共工程 凱米颱風 水利署 陳金德

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