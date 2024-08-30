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台東災警教育館效能不彰 消防局將改善

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東災害警覺教育館啟用11年，審計室認為未符合場館興建的目的效能，要求消防局改善。記者尤聰光／攝影
台東災害警覺教育館啟用11年，審計室認為未符合場館興建的目的效能，要求消防局改善。記者尤聰光／攝影

台東災害警覺教育館啟用11年，參訪人數未達每年預訂目標的10%，且部分空間閒置，台東縣審計室認為未符合場館興建的目的效能，恐衍生蚊子館負面觀感，要求研議改善。消防局表示，將爭取花東基金強化設施，克服困難持續服務民眾。

莫拉克風災後，獅子會國際基金及全國獅友捐款台東縣府興建災害警覺教育館，4層樓建物，提供地震、颱風與火災等靜態教育及動態設施體驗。

審計室指出，教育館會議室迄今未訂定管理規範及收費標準，導致無法靈活運用公有場域，加上參訪人數未達每年預訂目標的10％，不符合當初設置場館的目的，外界恐有蚊子館的負面觀感。

消防局表示，教育館開館以來吸引逾5700人和機關團體參觀學習，且基於教育優先原則，未對民眾收取參觀費用，希望讓更多人有機會學習防災知識，提升自我保護能力。

當年場館多項設施驗收過程未達標準，消防局與承建廠商間進行仲裁程序，直到2021年才有結果，導致館內部分設施無法按照原計畫正常使用。目前已爭取明年至後年花東基金，將重新強化內部設施。

消防局強調，未來會改善現有設施和引進先進防災設備，確保館內展示和教育功能更加完善，提升民眾參觀體驗和學習效果。另館內義消志工都通過導覽服務，提供豐富的防災教育內容。

台東 獅子會 蚊子館

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