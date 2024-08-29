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帳戶遭凍結波及亞洲盃鐵人三項 基市府：研商解決方式

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
徐嬿立表示，市府盼該協會依法院判決，具體提出分期計畫、擔保與抵押品等事項，以便進一步確認還款條件，在等待半年無果後，為避免市府財產受損，依照法院判決聲請強制執行。圖／教育處提供
徐嬿立表示，市府盼該協會依法院判決，具體提出分期計畫、擔保與抵押品等事項，以便進一步確認還款條件，在等待半年無果後，為避免市府財產受損，依照法院判決聲請強制執行。圖／教育處提供

針對中華民國鐵人三項運動協會帳戶被凍結，昨指控要求按月還款被拒，亞洲盃恐開天窗。基隆市政府今天澄清拒絕協商一事，非屬事實。市府將等體育署來函具體表達需協助事項，由法定第三方調解機構，在不損及市府權益前提下，與協會研商可行解決方式。

中華民國鐵人三項運動協會昨發布新聞稿，2013年因在基隆外木山海灘舉辦鐵人三項比賽，參賽選手疑似騎車壓到路面坑洞摔傷，法院判決基隆市政府國賠967萬元。基市府鐵人三項協會代位求償967萬元，法院判定各付一半。

基市府教育處副處長徐嬿立說，本案判決於112年3月15日確定，協會遲至112年11月13日始來函提及還款事宜，然協會主張還款金額為265萬6974元，且利息不計，但法院判決483萬7481元，周年利率5%，均與法院判決不符。

徐嬿立表示，市府盼該協會依法院判決，具體提出分期計畫、擔保與抵押品等事項，以便進一步確認還款條件，在等待半年無果後，無奈下為避免市府財產受損，只得依照法院判決聲請強制執行。

徐嬿立指出，市府長期支持國際體育賽事不遺餘力，也持續維持善意，為不影響體育署賽事進行，市府將等體育署來函具體表達需協助事項，由法定第三方調解機構，在不損及市府權益前提下，與協會研商可行解決方式。

103年9月20日在基隆市外木山海岸沿線舉辦「基隆市2014鐵人三項運動錦標賽」，當事人在進行自由車項目撞擊路旁護欄跌倒，受有頸椎、胸椎、脊椎等多處骨折、硬腦膜上血腫等傷害，基隆地方法院105年度判賠967萬4963元。

市府為避免影響民眾權益，先行墊支相關款項，再向活動得標單位中華民國鐵人三項運動協會進行求償，111年1月18日高等法院第二審判決賠償金額50%，計483萬7481元本息，112年3月15日確定。

基隆 運動 體育

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