台東民眾申設戶籍僅有1屋 可享1%自住優惠稅率

台東縣房屋稅徵收自治條例昨日經縣議會修正通過，台東縣政府今天提醒民眾，若收到輔導申設戶籍通知書，盡速辦理申設登記，僅有1屋民眾可享1%自住優惠稅率的輕稅。

台東縣政府稅務局今天發布新聞稿表示，這次修法自住房屋的適用規定有重大變革，必須本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記，才能享受自住房屋的優惠稅率；全國民眾僅持有1屋在台東者約1萬7000戶，可享有稅率1%的輕稅。

其中約4000戶尚未設戶籍，如果在114年3月24日（原為3月22日，114年適逢假日遞延）前仍未完成戶籍登記，將無法享有優惠稅率，且房屋稅額將增加至2倍以上。

台東縣稅務局表示，將於明天（30日）起陸續對未設戶籍者，逐一寄發輔導函，請民眾盡早辦理戶籍登記，以保障自身權益。