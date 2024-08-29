蘭陽媽祖文化節「慈杯」亮相只送不賣 今年海巡將由雲林艦護駕

宜蘭年度宗教盛事「蘭陽媽祖文化節」將於9月20日一連舉行3天，縣長林姿妙今天宣布「集章趣」限定好康，民眾跟著行腳集滿5個章，第3天中午可在天照宮兌換「媽祖慈杯」，限量600份；今年海委會派出4千噸級「雲林艦」擔任海上護衛，19日下午開放登艦參觀，上傳拍照及打卡也有好禮。

蘭陽媽祖文化節是國內唯一海陸巡航宗教活動，縣府動員各宗廟及兩大區漁會，由蘇澳區漁會支援66艘漁船、頭城區漁會支援30幾艘，預計20日上午約百艘漁船從南方澳漁港出發，主辦單位提供1千個海巡名額，目前有900多人報名。

去年海委會海巡署派遣「新竹艦」進行海巡戒護，民眾目睹國造國艦風采，今年縣政府與海委會再度攜手，由4千噸級巡防艦「雲林艦」擔綱護衛海巡遶境，雲林艦今年3月服役屬於新艦，媽祖文化節活動前一天、19日下午14時至17時在蘇澳港第12號碼頭開放民眾登艦參觀。

縣長林姿妙表示，「乘風海上，行腳蘭陽」報名踴躍，縣府感謝民眾支持加碼推出「媽祖慈杯」限定好康，兼顧實用、環保且方便攜帶的保溫杯，冷暖相宜，祈願媽祖加持護佑大家平安。

民眾想獲得「媽祖慈杯」，請於20日上午11時至13時在頭城烏石港「集章趣」服務台領取集章卡限量600張，參與遶境並在頭城烏石港、礁溪澤蘭宮、縣府、羅東聖安宮、冬山天照宮集滿5處紀念章，第3天中午在天照宮憑卡兌換活動紀念保溫杯。