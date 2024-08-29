花蓮吉安重陽敬老金下月11日起陸續發放 逾1.6萬人受惠

花蓮縣吉安鄉公所將重陽敬老禮金年齡下修至65歲，每人發放600元，今年全鄉超過1.6萬名長輩符合重陽敬老禮金領取資格，可選擇領取現金或轉帳，預計9月11日後陸續完成匯款入帳及現金發放作業。

吉安鄉環境舒適、生活機能佳，近年吸引許多民眾移居養老，是縣內唯一人口持續正成長的鄉鎮，鄉公所為提升鄉內長輩福利，去年在鄉民代表會支持下，將九九重陽敬老禮金年齡下修至65歲。

鄉公所表示，每份敬老金代表眾人的祝福，啟發社會敬老的溫馨，今年仍自籌千萬元預算，發放重陽敬老禮金，根據今年戶籍內符合領取資格者，較去年成長，約有1萬6230人。

鄉公所為避免長輩忘記領取重陽敬老禮金、交通往返不便的困擾，提供現金領取或轉帳入款等方式，統計今年預計有1萬3414人選擇匯款，2816人領取現金。

鄉公所表示，於今年7月14日前（含當日）設籍吉安鄉，且年滿65歲以上（民國48年10月11日前出生）的長者，將發贈重陽禮金600元；若日後想選用轉帳服務的長輩，可攜帶身分證及存摺封面影本、印章，到公所社會課申請，將在次年提供匯款服務。

鄉公所指出，重陽禮金將在9月11日完成匯款入帳，在9月11日至13日也會在各村指定地點發放現金。欲了解詳情，可洽詢吉安鄉公所社會課電話（03）8523126分機165或166。