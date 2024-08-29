花蓮石材污泥廢料成塗料 學生開心彩繪國小穿堂

台灣設計研究院串連石材業者、昶閎科技公司（樂土）等單位，將裁切大理石產出的污泥廢料及天然礦物，製成天然塗料，今天與花蓮銅門國小學生一起創作，美化穿堂。

五、六年級學生穿梭在校園間，撿拾落葉、樹枝或竹葉做畫筆，沾上塗料後在牆面創作，有學生嘗試後說，「樹枝不好塗」，改用海綿上色，也有人將手掌沾滿塗料，印上手掌印。

即便有著設計師預先規劃好的神話樣本，仍影響不了學生創作的能量，將石頭改造成發射砲彈的砲台，猴子的剪影也被塗上了指甲油，成為豔麗的美猴王，有學生笑說「早就想在穿堂畫畫了，終於可以好好發揮」。

成大昶閎科技股份有限公司執行長郭文毅說，原本就有將水庫或河川淤泥製作塗料的技術，這次使用花蓮的石材污泥廢料，加上天然礦物的顏色，調和成專屬花蓮的C-STONE塗料。

郭文毅說，這項技術還可延伸使用西部的蚵殼，塗料具有防水、透氣的特性，更適合台灣潮濕的氣候。

設研院設計研發組長陳郁真說，設研院作為串連平台，結合樂土、石資中心、石材回收業者、設計公司等，將污泥廢料研發成塗料，取代化學油漆塗料，今年通過CNS室內用薄塗紋理裝飾材檢驗，便將成果帶回花蓮，以銅門國小為示範場。

銅門國小校長許順欽說，穿堂是學生們喜歡聚集的地方，以前設計比較制式，這次以繡眼畫眉推動巨岩的傳說故事為主題，加上學生的創作，將結合文化、環境永續的主題，引起學生學習興趣。