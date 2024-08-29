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好消息！宜蘭溪州抽水站、大閘門改善經費12.7億 中央全額負擔

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
陳金德（中）政委在凱米颱風後視察大閘門新建工程，針對9億元工程經費缺口，昨研議指示由水利署全額補助。本報資料照
陳金德（中）政委在凱米颱風後視察大閘門新建工程，針對9億元工程經費缺口，昨研議指示由水利署全額補助。本報資料照

宜蘭部分低窪及排水不良地區遇颱風豪雨易生水患，尤其上月底凱米颱風來襲，溪洲排水再度溢流。為了改善這些問題，行政院政務委員陳金德邀集相關單位研議，決定在員山鄉溪洲排水設置抽水站、補助五結防潮閘門（大閘門）改善工程費用，全部經費12.7億元都由中央負擔。

陳金德7月27日到宜蘭視察凱米颱風水患，指示經濟部水利署、農業部農水署及縣政府研議解決淹水及排水不良等問題，為追蹤災後治水規畫進度，他昨天召集水利署、農水署及縣府聽取溪州抽水站工程、大閘門改善及冬山鄉三奇地區淹水改善規劃。

針對溪洲排水周遭低地，在大雨來襲時因受蘭陽溪主流外水頂托，內水不易排出，導致淹水問題，農水署與縣府爭取興建抽水站、橋梁改建及道路加高等工程所需經費3.7億元。

陳金德裁示由水利署補助3.2億元，由農水署補助5000萬元，其中，抽水站、道路及橋樑工程由縣府代辦，農水署負責排水路及閘門改善工程，後續維護管理由縣府及農水署協商分工。

由於相關工程完成前仍有水患風險，他請縣府在大雨來時，針對周遭住戶採取相關避難措施，同時利用附近農地及規劃中的前池進行在地滯洪，保障民眾安全。

針對五結防潮大閘門改善工程經費不足問題，該工程原核定經費13.7億元，後因工程物價指數飆升影響，調整為22.7億元，差額9億元缺口將由水利署全額補助，另新增外圍堤防加高工程。

地方反映增設右岸抽水站，縣府目前正進行期末報告規劃，陳金德提醒設置抽水站時需考量潮汐、雨量、內外水差異等問題，請縣府在規劃時審慎評估，與地方充分溝通。

有關冬山鄉三奇地區淹水問題，縣府提出多項策略，包括上游引水閘門應於豪大雨期間操作關閉、汛期前應針對該集水區進行清淤除草等工程及非工程手段，陳金德聽取建議後要求農水署與縣府合作，在汛期前縝密準備各項措施，避免再釀水患。

五結防潮大閘門改善工程原核定經費13.7億元，後因物價指數飆升影響，調整為22.7億元，政委陳金德昨指示，差額9億元缺口由水利署補足。圖／工程會提供
五結防潮大閘門改善工程原核定經費13.7億元，後因物價指數飆升影響，調整為22.7億元，政委陳金德昨指示，差額9億元缺口由水利署補足。圖／工程會提供

凱米颱風 宜蘭 水患 陳金德

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