11年僅5千人參觀…台東災害警覺教育館淪蚊子館？消防局：強化設施中

「台東災害警覺教育館」啟用迄今11年來，參訪人數未達每年預計10%，且部分空間閒置，審計室認為未符合場館興建的目的效能，要求消防局研議改善。消防局表示，未來將爭取花東基金強化設施，克服困難持續服務民眾。

消防局表示，盡管現階段面臨不少挑戰，但自開館以來仍吸引了超過5700位民眾和機關團體參觀學習，且基於教育優先原則，館場目前不對民眾收取任何參觀費用，就是希望讓更多人有機會學習防災知識，提升自我保護能力。

然而，由於場館多項設施在驗收過程中未達標準，消防局與承建廠商間進行了仲裁程序，直到2021年才達成結果，導致館內部分設施無法按照原計畫正常使用。目前已爭取明年至後年花東基金，將重新強化內部設施。

審計室指出，經查消防局災害警覺教育館使用情形，發現館內會議室迄今都未訂定管理規範及收費標準，導致無法靈活運用公有場域，加上參訪人數未達每年預計10%，不符合當初設置場館的目的，外界恐有蚊子館的負面觀感。

消防局強調，未來將爭取花東基金，計畫將重點投入於改善現有設施和引進先進的防災設備，確保館內展示和教育功能更加完善，提升民眾參觀體驗和學習效果。另館內義消志工都通過導覽服務，提供豐富的防災教育內容。