11年僅5千人參觀…台東災害警覺教育館淪蚊子館？消防局：強化設施中
「台東災害警覺教育館」啟用迄今11年來，參訪人數未達每年預計10%，且部分空間閒置，審計室認為未符合場館興建的目的效能，要求消防局研議改善。消防局表示，未來將爭取花東基金強化設施，克服困難持續服務民眾。
消防局表示，盡管現階段面臨不少挑戰，但自開館以來仍吸引了超過5700位民眾和機關團體參觀學習，且基於教育優先原則，館場目前不對民眾收取任何參觀費用，就是希望讓更多人有機會學習防災知識，提升自我保護能力。
然而，由於場館多項設施在驗收過程中未達標準，消防局與承建廠商間進行了仲裁程序，直到2021年才達成結果，導致館內部分設施無法按照原計畫正常使用。目前已爭取明年至後年花東基金，將重新強化內部設施。
審計室指出，經查消防局災害警覺教育館使用情形，發現館內會議室迄今都未訂定管理規範及收費標準，導致無法靈活運用公有場域，加上參訪人數未達每年預計10%，不符合當初設置場館的目的，外界恐有蚊子館的負面觀感。
消防局強調，未來將爭取花東基金，計畫將重點投入於改善現有設施和引進先進的防災設備，確保館內展示和教育功能更加完善，提升民眾參觀體驗和學習效果。另館內義消志工都通過導覽服務，提供豐富的防災教育內容。
據了解，「台東災害警覺教育館」是莫拉克風災後由獅子會國際基金撥款及全國獅友捐款贈給台東縣政府，作為民眾獲得正確的防災知識場域，館內共4層樓，提供包括地震、颱風及火災等災害靜態教育及動態設施體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言