快訊

日本人行道「1設計」獲稱讚…高雄也試辦卻意見兩極

台股修正跌168點收22,201點 台積電下挫21元收943元

12縣市大雨特報「恐一路下到晚上」 防雷擊、強陣風

11年僅5千人參觀…台東災害警覺教育館淪蚊子館？消防局：強化設施中

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
「台東災害警覺教育館」啟用迄今11年來，參訪人數未達每年預計10%，且部分空間閒置，審計室認為未符合場館興建的目的效能，要求消防局研議改善。記者尤聰光／攝影
「台東災害警覺教育館」啟用迄今11年來，參訪人數未達每年預計10%，且部分空間閒置，審計室認為未符合場館興建的目的效能，要求消防局研議改善。記者尤聰光／攝影

台東災害警覺教育館」啟用迄今11年來，參訪人數未達每年預計10%，且部分空間閒置，審計室認為未符合場館興建的目的效能，要求消防局研議改善。消防局表示，未來將爭取花東基金強化設施，克服困難持續服務民眾。

消防局表示，盡管現階段面臨不少挑戰，但自開館以來仍吸引了超過5700位民眾和機關團體參觀學習，且基於教育優先原則，館場目前不對民眾收取任何參觀費用，就是希望讓更多人有機會學習防災知識，提升自我保護能力。

然而，由於場館多項設施在驗收過程中未達標準，消防局與承建廠商間進行了仲裁程序，直到2021年才達成結果，導致館內部分設施無法按照原計畫正常使用。目前已爭取明年至後年花東基金，將重新強化內部設施。

審計室指出，經查消防局災害警覺教育館使用情形，發現館內會議室迄今都未訂定管理規範及收費標準，導致無法靈活運用公有場域，加上參訪人數未達每年預計10%，不符合當初設置場館的目的，外界恐有蚊子館的負面觀感。

消防局強調，未來將爭取花東基金，計畫將重點投入於改善現有設施和引進先進的防災設備，確保館內展示和教育功能更加完善，提升民眾參觀體驗和學習效果。另館內義消志工都通過導覽服務，提供豐富的防災教育內容。

據了解，「台東災害警覺教育館」是莫拉克風災後由獅子會國際基金撥款及全國獅友捐款贈給台東縣政府，作為民眾獲得正確的防災知識場域，館內共4層樓，提供包括地震、颱風及火災等災害靜態教育及動態設施體驗。

「台東災害警覺教育館」共4層樓，提供包括地震、颱風及火災等災害靜態教育及動態設施體驗。記者尤聰光／攝影
「台東災害警覺教育館」共4層樓，提供包括地震、颱風及火災等災害靜態教育及動態設施體驗。記者尤聰光／攝影

台東 蚊子館

延伸閱讀

影／梧棲清晨食用油工廠大火 麻油渣助長火勢消防搶救

金門消防局參加首屆「鳳凰盃」設計獎 掄2元勇冠各縣

阿塱壹古道1解說員今探勘路徑 疑身體不適OHCA送醫

竹市救護車空跑率逐年提高 議員要求收費減少空耗浪費

相關新聞

11年僅5千人參觀…台東災害警覺教育館淪蚊子館？消防局：強化設施中

「台東災害警覺教育館」啟用迄今11年來，參訪人數未達每年預計10%，且部分空間閒置，審計室認為未符合場館興建的目的效能，...

花蓮吉安重陽敬老金下月11日起陸續發放 逾1.6萬人受惠

花蓮縣吉安鄉公所將重陽敬老禮金年齡下修至65歲，每人發放600元，今年全鄉超過1.6萬名長輩符合重陽敬老禮金領取資格，可...

好消息！宜蘭溪州抽水站、大閘門改善經費12.7億 中央全額負擔

宜蘭部分低窪及排水不良地區遇颱風豪雨易生水患，尤其上月底凱米颱風來襲，溪洲排水再度溢流。為了改善這些問題，行政院政務委員...

「你是我的眼」 基隆推視障者外出陪伴服務 解決不便

視障人士在外出時面臨諸多困難，尤其在就業、就醫及生活採買方面，往往難以獨立完成。基隆市府與基隆市盲人福利協進會合作，推出...

TTGO執行不佳 東縣府：已改善

台東縣政府向中央爭取7千7百多萬元經費，推出「TTGO台東預約接駁服務系統」讓鄉民可以預約接駁，卻被台東縣審計室查出無人...

疑高溫缺氧 基隆鶯歌溪魚群暴斃

基隆長庚醫院旁鶯歌溪自強橋下，昨有民眾發現大量魚群暴斃，漂浮河面散發惡臭，環保局人員到場採集水質檢測，共清出5600公斤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。