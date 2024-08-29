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台東成功與綠島9月4日新航線 漁業大樓成熱門打卡點

中央社／ 台東縣29日電

台東成功鎮與綠島將於9月4日啟動新航線，結合賞鯨和便捷交通，為兩地居民和遊客帶來更豐富的旅遊體驗；成功漁港不少遊客到訪，外型像一艘船的漁業大樓成為熱門打卡景點。

成功鎮舊名「麻荖漏」，源自阿美族語，成功漁港又稱新港漁港，是東海岸最重要、也是最大的漁港。

成功鎮公所今天表示，促進海上觀光，「藍色公路」將於9月4日正式啟動全新航線，首航將於當日上午10時30分從綠島南寮漁港出發，預計12時抵達成功新港漁港，每次航程約90分鐘。

新航線將每週三和週五固定開航，2024年的航期9月為4、9、11、13、18、20、25、27日開航，其中6日調整為9日，鎮公所解釋因有媽祖活動被包船；接下來東北季風盛行停航，計劃於2025年4月至8月再次開航。

成功鎮長謝淑貞表示，此航線的開通不僅提升綠島與成功鎮之間的交通便利性，也為兩地的海上觀光注入新活力；公所並且努力向航運業者爭取，將提供綠島及成功地區居民優惠票價，每張新台幣250元，目前已在船遊網開放售票，鼓勵更多當地人參與航程並享受賞鯨活動。

「藍色公路」的推展得到多家旅行業者的關注和支持，預計將吸引大量遊客前來體驗海上賞鯨的樂趣。未來，這條航線可望成為東部地區重要的觀光路線之一，吸引更多旅客探索綠島與成功鎮的自然魅力和文化特色。

謝淑貞指出，隨著新航線的推出，成功鎮原有的賞鯨船業務將獲得新的機會，帶動鎮內及鄰近地區的觀光經濟發展。此外，新航線的開通還將便利鎮內綠島籍鄉民的往返，進一步促進兩地的文化交流和經濟合作。

台東 綠島 航線

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