「你是我的眼」 基隆推視障者外出陪伴服務 解決不便

視障人士在外出時面臨諸多困難，尤其在就業、就醫及生活採買方面，往往難以獨立完成。基隆市府與基隆市盲人福利協進會合作，推出「視障者外出陪伴服務」，提供視障人士每周3次、每次2小時的專人陪同服務，明眼人陪伴員當視障者的「眼」，解決生活中的各項不便。

今年初，市長謝國樑與盲人社福團體座談，傾聽視障者的需求，視障人士反映，上街不易，路上障礙和車子很多。市府提出「視障者外出陪伴服務」政策，已於7月15日正式上路，視障人士可透過預約服務，由陪伴員外出陪同，到視障者想到的地方。

市府社會處長楊玉欣說，視障朋友在外出時面臨諸多困難，尤其在就業、就醫及生活採買方面，往往難以獨立完成，「視障者外出陪伴服務」提供基隆市的視障朋友每周3次、每次2小時的專人陪同服務，可以改善視障朋友的生活質量，帶來積極正面的改變。

李姓視障者說，申請外出陪伴後，有人陪伴聊天散步購物，心情好很多，不會總是在家裡胡思亂想，這項政策是視障者的福音。

市府發言人余治明表示，基隆市府團隊積極推動「有愛城市」的願景，特別重視障礙者的基本生活需求及身心靈健康。社會處為了身障者通行的環境，也積極推動「基隆市有愛店家」計畫，協助市內商家改善營業場所的無障礙設施及提供友善服務，並培訓專業輔導員。

基隆市盲人福利協進會說，視障者外出時總會遇到很多危險，騎樓也有很多機車，為讓視障者多走出來家門，4年前協會成立「幫盲精靈」服務團隊，透過明眼人的陪伴讓視障者「行無礙」，今年透過市政府的支持，協會有更多動力來服務，並進行專業培訓。

協會指出，明眼人在跟視障朋友相處時，要盡量使用方位或指針方向，例如說東西南北、三點鐘方向等，才可以正確且有效率地引導視障者前進。