TTGO執行不佳 東縣府：已改善

台東縣政府向中央爭取7千7百多萬元經費，推出「TTGO台東預約接駁服務系統」讓鄉民可以預約接駁，卻被台東縣審計室查出無人預約情形，執行不佳。縣府表示，經主動發現問題後，已全面改善，民眾可盡情使用服務平台。

審計室主任邱燦興表示，台東縣政府建置的TTGO台東預約接駁服務系統，在地接駁趟次僅30趟52人次，等於1天平均接駁1.06人次，成效不彰；幸福巴士預約平台從去年10月起至今年2月止，均無人運用。TTGO在地接駁服務區域涵蓋15個鄉鎮，僅9輛車提供服務，明顯不足，要求縣府改善相關缺失，審計室會持續追蹤。

交通及觀光發展處長卜敏正表示，過去2人搭乘突有1人取消，則不開車，現已改為1人依舊可以搭乘，另以往接駁不能跨鄉鎮，改為以生活圈的模式，唯獨不能從市區到鄉鎮，此外未來也將提供學生搭乘服務。

卜敏正說，今年3月縣府發現使用率不佳，與廠商檢討、改善後，至今年8月26日止，在地接駁完成預約單及接駁趟次、人次，每月以20至40比率成長，對比2月僅52人次，已明顯成長，目前TTGO共12輛車，單一車輛會服務複數鄉鎮，鄉鎮沒有缺車問題。