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疑高溫缺氧 基隆鶯歌溪魚群暴斃

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆長庚醫院旁鶯歌溪自強橋下昨大量魚群暴斃，漂浮河面散發惡臭。圖／環保局提供
基隆長庚醫院旁鶯歌溪自強橋下昨大量魚群暴斃，漂浮河面散發惡臭。圖／環保局提供

基隆長庚醫院旁鶯歌溪自強橋下，昨有民眾發現大量魚群暴斃，漂浮河面散發惡臭，環保局人員到場採集水質檢測，共清出5600公斤約1萬1000隻死魚，初步排除受到汙游，研判近日雨量少水位降低，連日天熱致水溫升高，水中溶氧量降低所致。

環保局昨獲報，鶯歌溪自強橋下魚群暴斃，清理人員上午6點30分抵達現場，先沿線稽查是否有惡意或工廠排放汙水，立即檢測水質，並派出10人打撈死魚。

附近民眾說，很少看到一次死這麼多魚。清除人員打撈約5600公斤，數量龐大，因離橋面很高，環保局出動吊車吊運，下午1時才完成現場清理及清除作業。

環保局說，經檢測水色無異常，現場檢測水質pH值、水溫、導電度、重金屬等皆無異常，初步排除汙染。研判近日基隆降雨量較少水位降低，又受連日高溫影響，溪中的水溫升高，導致水中溶氧量降低造成魚群暴斃。

基隆 水質 環保局

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